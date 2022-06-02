Голова окупаційної адміністрації Чорнобаївки отримав підозру у колабораціонізмі

Дарницьке управління поліції Києва повідомило про підозру в колабораціонізмі Юрію Турульову, якого російські окупаційні сили поставили керувати самозваною "адміністрацією" в селі Чорнобаївка Херсонської області.

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Як повідомляє Київська міська прокуратура, йому інкримінують частину 5 статті 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття громадянином України посади, пов'язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, в незаконних органах влади на окупованій території).

Зазначається, що підозрюваний зробив це, усвідомлюючи здійснення Росією відкритої збройної агресії проти України. Перебуваючи у Чорнобаївці, підозрюваний вступив у злочинну змову з окупаційними військами та, отримавши від них пропозицію очолити незаконний орган влади, погодився.

"Наразі вживаються всі необхідні слідчо-оперативні заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до здійснення колабораційної діяльності", - додають у відомстві.

Зазначимо, що до роботи на окупантів підозрюваний був начальником Херсонської приміської автостанції ТОВ "Херсонавтотранс", розташованої біля центрального ринку обласного центру.

Про його представлення співробітникам апарату сільради окупантами у новій ролі Чорнобаївська сільрада повідомила на своїй сторінці у Facebook 7 травня. Легітимним же головою Чорнобаївської сільської громади є Ігор Дудар.

Сама громада складається з 10 сіл, на початок 2021 року в ній проживало, за офіційними даними, 14,9 тисяч людей, у тому числі 8,7 тисяч у самій Чорнобаївці, що є найбільшим селом у Херсонській області.

Нагадаємо також, що тиждень тому Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який під час окупації російськими військовими селища Димер Київської області оголосив себе головою місцевої громади.