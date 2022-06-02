Глава оккупационной администрации Чернобаевки получил подозрение в коллаборационизме

Дарницкое управление полиции Киева сообщило о подозрении в коллаборационизме Юрию Турулеву, которого российские оккупационные силы поставили руководить самозваной "администрацией" в селе Чернобаевка Херсонской области.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, ему вменяют часть 5 статьи 111-1 Уголовного кодекса (добровольные занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на оккупированной территории).

Отмечается, что подозреваемый, сделал это, отдавая себе отчет в осуществлении Россией открытой вооруженной агрессии против Украины. Находясь в Чернобаевке, подозреваемый вступил в преступный сговор с оккупационными войсками и, получив от них предложение возглавить незаконный орган власти, согласился.

"В настоящее время принимаются все необходимые следственно-оперативные меры по установлению других лиц, причастных к осуществлению коллаборационной деятельности", - добавляют в ведомстве.

Отметим, что до работы на оккупантов подозреваемый был начальником Херсонской пригородной автостанции ООО "Херсонавтотранс", расположенной у центрального рынка областного центра.

О его представлении сотрудникам аппарата сельсовета оккупантами в новой роли Чернобаевский сельсовет сообщил на своей странице в Facebook 7 мая. Легитимным же главой Чернобаевской сельской общины является Игорь Дударь.

Сама община состоит из 10 сел, на начало 2021 года в ней проживало, по официальным данным, 14,9 тысячи человек, в том числе 8,7 тысячи в самой Чернобаевке, являющейся крупнейшим селом в Херсонской области.

Напомним также, что неделю назад Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который во время оккупации российскими военными поселка Дымер Киевской области объявил себя главой местной общины.