Самопровозглашенного главу общины в Киевской области будут судить за коллаборационизм во время оккупации

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который во время оккупации поселка Дымер российскими военными объявил себя главой общины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как говорится в сообщении прокуратуры, ему инкриминируют коллаборационную деятельность, а также несанкционированное распространение информации об украинских военных в условиях военного положения (часть 5 статьи 111-1, статья 114-2 Уголовного кодекса). В настоящее время мужчина находится под стражей.

По данным следствия, после оккупации Дымера фигурант добровольно согласился на предложение военных Российской Федерации о сотрудничестве. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

В начале марта оккупанты принудительно собрали местное население. В ходе выступления перед гражданами подозреваемый сообщил, что теперь он является новоизбранным главой Дымерской общины.

Также выяснилось, что он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины. Также подозреваемый предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

Фото: Киевская областная прокуратура

Расследование дела вело Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента контрразведки СБУ.

Напомним также, что в коллаборационизме во время российской оккупации подозревают, в частности, избранного мэра Бурыни Сумской области Виктора Ладуху. Кроме того, сообщение о подозрении в госизмене получил мэр Середины-Буды Александр Ген.