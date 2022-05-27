- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Самопроголошеного голову громади на Київщині будуть судити за колабораціонізм під час окупації
Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який під час окупації селища Димер російськими військовими оголосив себе головою громади.
Як ідеться в повідомленні прокуратури, йому інкримінують колабораційну діяльность, а також несанкціоноване поширення інформації про українських військових в умовах воєнного стану (частина 5 статті 111-1, стаття 114-2 Кримінального кодексу). Наразі чоловік перебуває під вартою.
За даними слідства, після окупації Димера фігурант добровільно погодився на пропозицію військових Російської Федерації щодо співпраці. Отримавши гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ, він допомагав їм орієнтуватися на місцевості.
На початку березня окупанти примусово зібрали місцеве населення. Під час виступу перед громадянами підозрюваний повідомив, що відтепер він новообраний голова Димерської ОТГ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також з'ясувалося, що він підбирав людей для незаконної співпраці зі збройними силами держави-агресора, залучав їх до виконання робіт у селищній раді та на території громади. Також підозрюваний надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Розслідування справи вело Головне управління Служби безпеки України в Києві та Київській області за оперативного супроводу Департаменту контррозвідки СБУ.
Нагадаємо також, що у колабораціонізмі під час російської окупації підозрюють, зокрема, й обраного мера Бурині Сумської області Віктора Ладуху. Крім того, повідомлення про підозру в держзраді отримав мер Середини-Буди Олександр Ген.