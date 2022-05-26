В Києві сина екс-депутата Ради будуть судити за пропаганду війни РФ проти України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві місцевого мешканця, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. Як повідомляє пресслужба відомства, проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, він розповсюджував через власний акаунт в Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним. Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися. Втім, співробітники СБУ оперативно викрили і затримали ворожого пропагандиста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора вже направили до суду обвинувальний акт щодо нього за статтею 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу.

Читайте також Категорія Політика зненацька зненацька СБУ затримала брата Олега Царьова

Окрім того, у спецслужбі повідомляють, що оголосили ще одному мешканцю столиці про підозру у колабораційній діяльності. Як зазначено у повідомленні, "зловмисник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення рф на територію України і закликав підтримувати агресорів".

Крім цього, кіберфахівці СБУ затримали двох мешканців селища Гостомель Київської області: вказано, що вони співпрацювали з ворогом і займалися мародерством у пошкоджених магазинах та помешканнях людей.

"Під час тимчасової окупації частини регіону вони збирали інформацію про позиції ЗСУ, забезпечували окупантів продуктами харчування і пальним, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО. Встановлено, що зловмисники використовували ворожі радіостанції для зв'язку з окупаційним угрупованням рашистів", - кажуть в СБУ.

Наразі фігурантам оголошено підозри. При цьому в спецслужбі додають, що під час слідчо-оперативних дій було отримано дані, що зловмисники вчинили умисне вбивство мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину.

Також заочно повідомлено про підозру у військових злочинах росгвардійцю, який незаконно утримував у підвалі понад 50 мирних жителів Гостомеля. Зловмисник знущався над людьми, погрожував їм розстрілами і тримав без їжі і питної води. Також він захоплював приватні оселі та "вибивав" з людей інформацію про наявність у місті українських військових і правоохоронців.

Як уточнюють в Офісі генерального прокурора, в цьому випадку йдеться про військовослужбовця зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області, якому інкримінують порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК).

За даними слідства, у березні під час окупації Гостомеля підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ проводили незаконні обшуки будівель. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних сил України і співробітників правоохоронних органів.

В одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, та, погрожуючи зброєю, імітували страту.

Також російські військові, проводячи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони. Тих, хто впізнає цю людину на фото, закликають звертатися до Київської обласної прокуратури за телефонами: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Нагадаємо також, що напередодні стало відомо про підозру російському генерал-майору Олегу Якушеву, який керував окупаційними силами на Чорнобильській атомній електростанції в Київській області, зокрема мародерством підлеглих на цьому об'єкті.