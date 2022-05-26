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В Києві сина екс-депутата Ради будуть судити за пропаганду війни РФ проти України
Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві місцевого мешканця, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. Як повідомляє пресслужба відомства, проживаючи поблизу урядових установ у центрі столиці, він розповсюджував через власний акаунт в Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України.
"Також він публічно закликав громадян здаватися ворогу і співпрацювати з ним. Щоб уникнути відповідальності за вчинені злочини, зловмисник намагався втекти за кордон, де планував переховуватися. Втім, співробітники СБУ оперативно викрили і затримали ворожого пропагандиста", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора вже направили до суду обвинувальний акт щодо нього за статтею 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу.
Окрім того, у спецслужбі повідомляють, що оголосили ще одному мешканцю столиці про підозру у колабораційній діяльності. Як зазначено у повідомленні, "зловмисник публічно виправдовував повномасштабне вторгнення рф на територію України і закликав підтримувати агресорів".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім цього, кіберфахівці СБУ затримали двох мешканців селища Гостомель Київської області: вказано, що вони співпрацювали з ворогом і займалися мародерством у пошкоджених магазинах та помешканнях людей.
"Під час тимчасової окупації частини регіону вони збирали інформацію про позиції ЗСУ, забезпечували окупантів продуктами харчування і пальним, а також "здавали" адреси проживання учасників АТО. Встановлено, що зловмисники використовували ворожі радіостанції для зв'язку з окупаційним угрупованням рашистів", - кажуть в СБУ.
Наразі фігурантам оголошено підозри. При цьому в спецслужбі додають, що під час слідчо-оперативних дій було отримано дані, що зловмисники вчинили умисне вбивство мирного жителя і намагалися приховати сліди злочину.
Також заочно повідомлено про підозру у військових злочинах росгвардійцю, який незаконно утримував у підвалі понад 50 мирних жителів Гостомеля. Зловмисник знущався над людьми, погрожував їм розстрілами і тримав без їжі і питної води. Також він захоплював приватні оселі та "вибивав" з людей інформацію про наявність у місті українських військових і правоохоронців.
Як уточнюють в Офісі генерального прокурора, в цьому випадку йдеться про військовослужбовця зведеного підрозділу управління Росгвардії у Кемеровській області, якому інкримінують порушення законів та звичаїв війни за попередньою змовою (частина 2 статті 28, частина 1 статті 438 КК).
За даними слідства, у березні під час окупації Гостомеля підозрюваний разом з іншими невстановленими військовослужбовцями РФ проводили незаконні обшуки будівель. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців Збройних сил України і співробітників правоохоронних органів.
В одному з будинків вони погрожували мирним мешканцям зброєю та змусили їх повністю роздягнутися. У подальшому людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, та, погрожуючи зброєю, імітували страту.
Також російські військові, проводячи так звані фільтраційні заходи, перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони. Тих, хто впізнає цю людину на фото, закликають звертатися до Київської обласної прокуратури за телефонами: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.
Нагадаємо також, що напередодні стало відомо про підозру російському генерал-майору Олегу Якушеву, який керував окупаційними силами на Чорнобильській атомній електростанції в Київській області, зокрема мародерством підлеглих на цьому об'єкті.