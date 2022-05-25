Російський генерал, який керував мародерством на ЧАЕС, отримав підозру за трьома статтями

Генерал-майор російської поліції Олег Якушев, який виконував обов'язки старшого оперативної групи Федеральної служби військ національної гвардії РФ і керував окупаційними силами на Чорнобильській атомній електростанції, заочно отримав від України підозру за трьома статтями, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Йому інкримінують частину 3 статті 110, частину 2 статті 437 та частину 1 статті 438 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, ведення агресивної війни та порушення законів та звичаїв війни).

За даними слідства, після захоплення військами РФ Чорнобильської АЕС підозрюваний керував операцією з її незаконного утримання. На виконання його злочинних наказів зі складів, цехів, адміністративних будівель, службових кабінетів та промислових майданчиків підприємства було викрадено понад 2 тисячі одиниць майна вартістю понад 26 мільйонів гривень.

Зокрема, окупантами була розукомплектовано та повністю виведено з ладу Центральну аналітичну лабораторію, яка проводила дослідження радіоактивних відходів на різних етапах поводження з ними, що унеможливило забезпечення контролю персоналом станції за такими відходами.

Розслідування справи веде Вишгородське райуправління поліції Київської області, оперативне супроводження – Головне управління Служби безпеки України у Києві та Київській області, процесуальне керівництво – Вишгородська окружна прокуратура.

Нагадаємо також, що нещодавно отримав підозру в дезертирстві та був заарештуваний військовослужбовець-чиновник ЧАЕС, який втік звідти, не забезпечивши фізичний захист об'єкта. Його також перевіряють на предмет надання допомоги окупантам у захопленні електростанції.