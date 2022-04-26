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Можна спати спокійно. На ЧАЕС відновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива
На Чорнобильській атомній електростанції остаточно відновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива, повідомив голова МВС Денис Монастирський.
"Завдяки ЗСУ, а також підрозділам системи МВС і всім, хто допомагає звільненню нашої землі від ворога, Чорнобильська АЕС сьогодні перебуває під контролем України. Світ може бути спокійним щодо того, що ми тут наведемо лад і забезпечимо стандарти безпеки сховищ ядерного палива та інших небезпечних об’єктів", – відмітив він.
Голова МВС також звернув увагу, що, на жаль, багато гвардійців, котрі перебували у Чорнобилі з початку окупації, залишаються в полоні армії РФ. Нацгвардійців вивезли на територію Білорусі, де вони сьогодні і перебувають.
Нагадаємо, що російські загарбники розграбували в Чорнобильській зоні дві дослідницькі лабораторії, звідки вивезли джерела іонізувального випромінювання та зразки паливних матеріалів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Ці лабораторії слугували для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин, варіантів поводження з радіоактивними матеріалами для подальшого прийняття рішень щодо роботи з різних напрямків у зоні відчуження.