Можна спати спокійно. На ЧАЕС відновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива

На Чорнобильській атомній електростанції остаточно відновили стандарти безпеки сховищ ядерного палива, повідомив голова МВС Денис Монастирський.

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"Завдяки ЗСУ, а також підрозділам системи МВС і всім, хто допомагає звільненню нашої землі від ворога, Чорнобильська АЕС сьогодні перебуває під контролем України. Світ може бути спокійним щодо того, що ми тут наведемо лад і забезпечимо стандарти безпеки сховищ ядерного палива та інших небезпечних об’єктів", – відмітив він.

Голова МВС також звернув увагу, що, на жаль, багато гвардійців, котрі перебували у Чорнобилі з початку окупації, залишаються в полоні армії РФ. Нацгвардійців вивезли на територію Білорусі, де вони сьогодні і перебувають.

Нагадаємо, що російські загарбники розграбували в Чорнобильській зоні дві дослідницькі лабораторії, звідки вивезли джерела іонізувального випромінювання та зразки паливних матеріалів.

Ці лабораторії слугували для досліджень актуальних проблем радіаційного впливу, характеристик речовин, варіантів поводження з радіоактивними матеріалами для подальшого прийняття рішень щодо роботи з різних напрямків у зоні відчуження.