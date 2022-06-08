"Министр юстиции ДНР" получил подозрение в коллаборационизме за визиты в Мариуполь и Волноваху

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности так называемому "министру юстиции ДНР" Юрию Сироватко.

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Как сообщают в столичной прокуратуре, ему инкриминируют часть 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса (организация и проведение мер политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, активное участие в таких мероприятиях).

По данным следствия, в апреле подозреваемый с целью формирования у граждан, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой области, мнения о законности органов, созданных оккупационной администрацией государства-агрессора, осуществлял публичные выступления относительно создания и порядка работы так называемых "подразделений юстиции" на оккупированных территориях.

В частности, он выступал в оккупированных Мариуполе, Волновахе, поселках Никольское и Мангуш. Также "министр" участвовал в открытии "отдела ЗАГС" в оккупированном Мариуполе, а также в подписании соглашения о сотрудничестве между "Министерством юстиции ДНР" и Министерством юстиции России в мае.

В ГБР при этом объясняют, что взялись за это дело, используя при этом материалы департамента внутренней безопасности Нацполиции, поскольку Сыроватко раньше был украинским госслужащим: до октября 2014 года он работал начальником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления Министерства внутренних дел в Донецкой области

Напомним также, что на днях ГБР сообщило о подозрении двум полицейским из оккупированного российской армией города Снигиревка Николаевской области, которые, как утверждает следствие, передали оккупантам табельное оружие и боеприпасы.

Ранее сообщение о подозрении в государственной измене получила заместитель начальника Купянского райотдела полиции Харьковской области, которая вместе с мэром пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.