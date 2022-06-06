В Николаевской области двух полицейских из Снигиревки разоблачили в передаче оружия оккупантам

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности двум сотрудникам отделения полиции №2 Баштанского райотдела полиции, расположенного в Снигиревке.

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Как сообщает Николаевская областная прокуратура, им инкриминируется часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (передача материальных ресурсов вооруженным формированием государства-агрессора).

Отметим, что за это предусмотрено наказание в виде штрафа до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества .

"По данным следствия, подозреваемые во время оккупации города Снигиревка вместо защиты страны от агрессора, действуя по предварительному сговору, добровольно передали военным формированиям России табельное оружие и боеприпасы - 9 пистолетов ПМ и 18 магазинов к ним со снаряженными патронами", - говорится в сообщении.

При этом в прокуратуре не указывают других подробностей дела, в частности, местности проживания подозреваемых и места вручения подозрений. По имеющейся же публичной информации, Снигиревка до сих пор остается под российской оккупацией.

Напомним также, что ранее сообщение о подозрении в государственной измене получила заместитель начальника Купянского райотдела полиции Харьковской области, которая вместе с мэром пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.