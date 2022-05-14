Заступниця начальника поліції Куп'янська отримала підозру в держзраді: що її закидають

Слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань у Полтаві повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника Куп'янського райвідділу поліції Харківської області Наталі Шевченко. Про це повідомляє прокуратура Харківської області, яка також опублікувала текст підозри.

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Зазначається, що підполковник поліції з 27 лютого "за особистими мотивами" добровільно та навмисне порушила присягу поліцейського та перейшла на бік ворога в період збройного конфлікту, погодившись на співпрацю з російськими окупантами.

"На вимогу представників ЗС РФ вона організувала та забезпечила безперешкодне переміщення військової техніки та особового складу ЗС РФ по Куп’янську у супроводі службових автомобілів віддiлу поліції. Крім того, підполковник поліції особисто супроводжувала головну колону військової техніки окупантів, яка слідувала по Куп’янську", - йдеться у повідомленні.

При цьому на момент скоєння злочину Шевченко у КК ще не було введно статті 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору), і її звинувачують саме за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу (держзрада) у редакції, що діяла до 3 квітня.

Нагадаємо, що ще 28 лютого повідомлення про підозру у держзраді отримав мер Куп'янська Геннадій Мацегора. Він став першим главою муніципалітету, запідозреним у такому діянні через допомогу російським війним під час їхнього вторгнення в Україну.

При цьому сам Мацегора, пояснюючи свої дії у відеозверненні, розповів, що пішов на переговори із представниками російських військ у супроводі Шевченко. Ті ж, у свою чергу, переконали мера та представницю поліції, що їхній захід у місто ніяк не позначиться на його життєдіяльності, і їх вирішили пустити.

Зазначимо також, що нещодавно підозру у держзраді та колабораціонізмі отримав і мер Балаклії Харківської області Іван Столбовий.