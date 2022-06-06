На Миколаївщині двох поліцейських зі Снігурівки викрили у передачі зброї окупантам

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві повідомили про підозру у колабораційній діяльності двом працівникам відділення поліції №2 Баштанського райвідділу поліції, розташованого у Снігурівці.

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Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, їм інкримінують частину 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (передача матеріальних ресурсів збройним формуванням держави-агресора).

Зазначимо, що за це передбачено покарання у вигляді штрафу до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

"За даними слідства, підозрювані під час окупації міста Снігурівка замість захисту країни від агресора, діючи за попередньою змовою, добровільно передали військовим формуванням рф табельну зброю та боєприпаси - 9 пістолетів ПМ та 18 магазинів до них зі спорядженими патронами", - йдеться у повідомленні.

При цьому в прокуратурі не зазначають інших подробиць справи, зокрема місцевості проживання підозрюваних та місця вручення підозр. За наявною ж публічною інформацією, Снігурівка досі залишається під російською окупацією.

Нагадаємо також, що раніше повідомлення про підозру в державній зраді отримала заступниця начальника Куп'янського райвідділу поліції Харківської області, яка разом з мером пішла на співпрацю з російськими окупантами.