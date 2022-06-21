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СБУ викрила агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та ТПП України
Служба безпеки України викрила агентуру ФСБ, до якої входив завідувач відділу Секретаріату Кабінету міністрів та керівник однієї з дирекцій торговельно-промислової палати. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Згідно з повідомленням, внаслідок багатоетапної спецоперації в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП.
Ці чиновники передавали ворогові різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. За інформацію російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. доларів залежно від рівня таємності та значущості зібраних даних.
Як встановила СБУ, чиновник був завербований двома співробітниками ФСБ у 2012 році під час подорожі до Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"З цієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв'язку та завдання збирати секретну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував та зберігав на флешці", - йдеться у повідомленні.
Для передачі файлів чиновник у закритому Telegram-каналі домовлявся про зустріч зі своїм "зв'язковим" – одним із працівників Торгово-промислової палати.
Зв'язковий був завербований у Москві співробітниками 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував у тимчасово окупованому Сімферополі.
СБУ також ідентифікувала одного з тих, хто готував його як агента – представник 5 служби ФСБ Юрій Водолазкий.
Схема передачі розвідданих працювала так: чиновник передавав їх "зв'язному" з ТПП, а той далі в Росію через зашифровані канали зв'язку.
Винагороду зв'язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони проходили у Криму чи у третіх країнах. Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже у Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших кандидатів для вербування.
Слідчі СБУ повідомили обох зловмисників про підозру у скоєнні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, за три місяці війни СБУ викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп та повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.