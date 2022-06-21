СБУ викрила агентуру ФСБ, до якої входили чиновники Кабміну та ТПП України

Служба безпеки України викрила агентуру ФСБ, до якої входив завідувач відділу Секретаріату Кабінету міністрів та керівник однієї з дирекцій торговельно-промислової палати. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Згідно з повідомленням, внаслідок багатоетапної спецоперації в Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну та керівника однієї з дирекцій ТПП.

Ці чиновники передавали ворогові різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців. За інформацію російські куратори платили їм за інформацію від 2 до 15 тис. доларів залежно від рівня таємності та значущості зібраних даних.

Як встановила СБУ, чиновник був завербований двома співробітниками ФСБ у 2012 році під час подорожі до Росії.

"З цієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв'язку та завдання збирати секретну інформацію, яка циркулює в Кабміні. Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував та зберігав на флешці", - йдеться у повідомленні.

Для передачі файлів чиновник у закритому Telegram-каналі домовлявся про зустріч зі своїм "зв'язковим" – одним із працівників Торгово-промислової палати.

Зв'язковий був завербований у Москві співробітниками 5 служби ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував у тимчасово окупованому Сімферополі.

СБУ також ідентифікувала одного з тих, хто готував його як агента – представник 5 служби ФСБ Юрій Водолазкий.

Схема передачі розвідданих працювала так: чиновник передавав їх "зв'язному" з ТПП, а той далі в Росію через зашифровані канали зв'язку.

Винагороду зв'язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони проходили у Криму чи у третіх країнах. Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже у Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших кандидатів для вербування.

Слідчі СБУ повідомили обох зловмисників про підозру у скоєнні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, за три місяці війни СБУ викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп та повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.