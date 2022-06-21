СБУ разоблачила агентуру ФСБ, в которую входили чиновники Кабмина и ТПП Украины

Служба безопасности Украины разоблачила агентуру ФСБ, в которую входил заведующий отделом Секретариата Кабинета министров и руководитель одной из дирекций торгово-промышленной палаты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Согласно сообщению, в результате многоэтапной спецоперации в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

Эти чиновники передавали врагу разную разведовательную информацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. За информацию российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. долларов в зависимости от уровня секретности и значимости собранных данных.

Как установила СБУ, чиновник был завербован двумя сотрудниками ФСБ в 2012 году во время путешествия в Россию.

"С этой поездки чиновник вернулся, уже имея оперативный псевдоним, мобильный телефон для связи и задачу собирать секретную информацию, которая циркулирует в Кабмине. Секретные документы злоумышленник либо распечатывал, либо фотографировал и хранил на флешке", — говорится в сообщении.

Для передачи файлов чиновник в закрытом Telegram-канале договаривался о встрече со своим "связным" – одним из работников Торгово-промышленной палаты.

Связной был завербован в Москве сотрудниками 5 службы ФСБ. Свой инструктаж сотрудник ТПП получал во временно оккупированном Симферополе.

СБУ также идентифицировала одного из тех, кто готовил его как агента – это представитель 5 службы ФСБ Юрий Водолазкий.

Схема передачи разведданных работала так: чиновник передавал их "связному" с ТПП, а тот – дальше в россию через зашифрованные каналы связи.

Вознаграждение связной получал во время личных встреч с кураторами. Они проходили в Крыму или в третьих странах. Обычно ФСБ платила ему за двоих, а уже в Киеве он распределял деньги. Параллельно он занимался подбором других кандидатов для вербовки.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, за три месяца войны СБУ разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп и сообщила о подозрениях 1 тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности.