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СБУ разоблачила более 160 ДРГ с начала войны в Украине
Служба безопасности Украины разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп и сообщила о подозрениях 1 тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что одна из последних спецопераций – обезвреживание российской агентуры, готовившей теракты на юге Украины. В частности, был задержан вражеский агент, разведывавший дислокацию артиллерии и спецподразделений ВСУ на южном фронте.
"Занимался он и подготовкой терактов на территории военных гарнизонов и объектов критической инфраструктуры. Во время обысков у злоумышленника изъяты боевые средства поражения и мобильный телефон для связи с представителем спецслужб РФ", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Ровенской области правоохранители задержали вражеского агента, завербованного оккупантами накануне вторжения РФ. По указанию захватчиков, он собирал учредительные данные ВСУ, в том числе мест прохождения службы и адресов проживания участников АТО. Получившуюся информацию враг планировал использовать для совершения серии заказных нападений на военнослужащих ВСУ.
В то же время в Хмельницком задержан агент ФСБ. Он собирал разведданные для осуществления ракетных ударов по стратегически важным объектам региона.
В частности, в Днепропетровской области была разоблачена администратор интернет-сообществ, которые оправдывали агрессию РФ. Женщина входила в группу агитаторов, созданную российскими спецслужбами для распространения кремлевской пропаганды в Украине, Беларуси и Приднестровье.
"Такие "публикации" разгонялись на специализированных интернет-платформах и в соцсетях, в том числе запрещенных в нашем государстве. За выполнение этих задач злоумышленница получала деньги с помощью небанковских платежных систем", - добавили в СБУ.
Кроме того, в Киеве к 8 годам заключения приговорен российский агент, корректировавший вражеские ракетные обстрелы по объектам энергетики и водоснабжения. Злоумышленник был задержан сотрудниками СБУ в мае этого года.
Он был завербован в 2014 году, получил паспорт РФ, и затем был переведен в "режим ожидания". А с начала широкомасштабной агрессии России злоумышленник приступил к выполнению враждебных указаний.
Напомним, что СБУ разоблачила киевлянина на создании 20 пророссийских СМИ. С помощью этих веб-ресурсов активно распространялась заведомо ложная информация о ВСУ и проводилась их дискредитация. Общая аудитория этих ресурсов насчитывала более 2,2 млн. уникальных пользователей в месяц.