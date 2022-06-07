СБУ разоблачила киевлянина на создании 20 пророссийских СМИ (ФОТО)

Сотрудники департамента кибербезопасности и следователи Службы безопасности Украины задержали жителя Киева, который, как утверждают в спецслужбе, создал 20 пророссийских интернет-СМИ в Украине.

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"Его курировали спецслужбы страны-агрессора, чтобы с помощью пропаганды максимально распространить идеи "русского мира" в нашем государстве. Их конечная цель – нарастить пророссийские настроения среди украинцев. Для этого киевлянину поставили задачу создать более 20 интернет-СМИ. В них регулярно оправдывали вооруженную агрессию России и глорифицировали ее участников", - говорят в СБУ.

Также отмечается, что через эти веб-ресурсы активно распространялась заведомо ложная информация о Вооруженных силах Украины и проводилась их дискредитация. По имеющейся информации, общая аудитория этих ресурсов насчитывала более 2,2 миллионов уникальных пользователей в месяц.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по части 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (изготовление и распространение материалов, в которых оправдывается, признается правомерной или отрицается вооруженная агрессия России против Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Напомним также, что недавно в Киеве СБУ задержала местного жителя, которым оказался сын бывшего депутата Верховной Рады. По данным спецслужбы, он распространял в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины.

Кроме того, в мае спецслужба сообщила о подозрении двум сотрудницам одного из объектов критической инфраструктуры Ровенской области, отрицавших факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевской области.