СБУ викрила киянина на створенні 20 проросійських ЗМІ (ФОТО)

Співробітники департаменту кібербезпеки та слідчі Служби безпеки України затримали мешканця Києва, який, як стверджують у спецслужбі, створив 20 проросійських інтернет-ЗМІ в Україні.

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"Його курували спецслужби країни-агресора, щоб за допомогою пропаганди максимально поширити ідеї "русского мира" в нашій державі. Їхня кінцева мета – наростити проросійські настрої серед українців. Для цього киянину поставили завдання створити понад 20 інтернет-ЗМІ. У них регулярно виправдовували збройну агресію рф та глорифікували її учасників", - кажуть в СБУ.

Також зазначається, що через ці вебресурси активно розповсюджувалася завідомо неправдива інформація про Збройні сили України та проводилася їх дискредитація. За наявною інформацією, загальна аудиторія цих ресурсів налічувала понад 2,2 мільйона унікальних користувачів на місяць.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виготовлення і поширення матеріалів, у яких виправдовується, визнається правомірною або заперечується збройна агресія Росії проти України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з конфіскацією майна або без такої.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо також, що нещодавно в Києві СБУ затримала місцевого мешканця, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. За даними спецслужби, він розповсюджував у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України.

Крім того, у травні спецслужба повідомила про підозру двом співробітницями одного з об'єктів критичної інфраструктури Рівненської області, які заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київської області.