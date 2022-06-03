Жителя Харкова судитимуть за плакат із літерою Z

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо 47-річного мешканця обласного центру, який виготовив плакат із символом російського військового вторгнення в Україну.

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Як повідомляють у відомстві, чоловіку інкримінують виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії Росії проти України (частина 2 статті 436-2 Кримінального кодексу).

Розслідуванням управління Служби безпеки України в Харківській області було встановлено, що у березні харків'янин виготовив плакат, який включав у себе символ Z, що використовується військами держави-агресора для ідентифікації власних сил, задіяних в агресії проти України.

Після цього чоловік зняв відеоролик з цим плакатом та поширив його в Telegram-каналі, тим самим продемонструвавши підтримку злочинним діям РФ. Згідно з висновком експерта, плакат містить виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо також, що нещодавно в Києві СБУ затримала місцевого мешканця, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. За даними спецслужби, він розповсюджував у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України.

Крім того, у травні спецслужба повідомила про підозру двом співробітницями одного з об'єктів критичної інфраструктури Рівненської області, які заперечували факт геноциду, вчиненого російськими військовими у населених пунктах Київської області.