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Жителя Харькова будут судить за плакат с буквой Z
Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя областного центра, изготовившего плакат с символом российского военного вторжения в Украину.
Как сообщают в ведомстве, мужчине инкриминируется изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии России против Украины (часть 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса).
Расследованием управления Службы безопасности Украины в Харьковской области было установлено, что в марте харьковчанин изготовил плакат, включавший символ Z, используемый войсками государства-агрессора для идентификации собственных сил, задействованных в агрессии против Украины.
После этого мужчина снял видеоролик с этим плакатом и распространил его в Telegram-канале, продемонстрировав тем самым поддержку преступным действиям РФ. Согласно заключению эксперта, плакат содержит оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним также, что недавно в Киеве СБУ задержала местного жителя, которым оказался сын бывшего депутата Верховной Рады. По данным спецслужбы, он распространял в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины.
Кроме того, в мае спецслужба сообщила о подозрении двум сотрудницам одного из объектов критической инфраструктуры Ровенской области, отрицавших факт геноцида, совершенного российскими военными в населенных пунктах Киевской области.