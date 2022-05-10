Дело против Кивы направили в суд

Офис генерального прокурора сообщает, что в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады, которому вменяется ряд тяжких статей. Судя по изложенному, речь идет об экс-нардепе Илье Киве. При этом у генпрокурора не уточняют, в какой суд ушло дело.

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"Расследованием установлено, что бывший народный депутат, находясь на территории государства-агрессора, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - заявили в ОГП.

Ранее же Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование дела №42020000000000461, открытого против Кивы еще 12 марта 2020 года.

Ему вменяют часть 3 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины, приведшее к гибели людей или другим тяжким последствиям), часть 1 статьи 111 (госизмена), часть 2 статьи 436-1 (распространение представителем власти коммунистической или нацистской символики) и часть 3 статьи 109 (действия представителя власти, направленные на свержение конституционного строя).

Кроме того, была добавлена и статья 436 УК (пропаганда войны), которой не было в подозрении Киве, составленном в начале марта нынешнего года.

Отметим также, что накануне экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, не один год бывший соратником и начальником Кивы до его перехода в "Оппозиционную платформу - За жизнь", заявил, что готов лично расстрелять экс-нардепа, сбежавшего в Россию и поддержавшего ее военное вторжение в Украину.

Киву, напомним, Верховная Рада 335 голосами лишила депутатского мандата еще 15 марта. При этом тогда сообщалось, что тот сам подал заявление о сложении полномочий.