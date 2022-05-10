"Это уже не человек": Аваков заявил о готовности лично застрелить Киву

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что намерен лично застрелить своего бывшего соратника и советника Илью Киву, если представится такая возможность. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наташе Влащенко.

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"Я бы с ним не разговаривал. Если бы у меня была возможность, я бы его застрелил. Я думаю, что так бы поступил любой человек, у которого было бы в руках оружие. И так нужно поступать с любым предателем и негодяем, который так поступил", - сказал экс-глава МВД.

Он отметил, что Кива в свое время в период активной фазы антитеррористической операции на Донбассе демонстрировал националистические убеждения, которые тогда звучали очень радикально.

"Кива был не только в "Святой Марии", Кива был в батальоне "Полтава". Кива в 2015 году, в Дебальцево в 2014 году вел себя совершенно... не могу сказать героически, но совершенно отважно и антироссийски. Это было очевидно. Если сейчас взять его высказывания тех лет, я не знаю, найдем ли мы более радикального или нет", - напомнил Аваков.

Однако, по его мнению, сильно изменили Киву большие деньгим и знакомство с Виктором Медведчуком, сформировавшем в 2018 году партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" и возглавившим ее политсовет.

"В его жизни появился Медведчук, потом появились деньги, потом появилось желание выступать на русском телевидении. И в итоге мы его видим где он сейчас, негодяй такой, призывает бомбить украинские города атомной бомбой. Это не человек уже. Это сущность, которой нужно гореть в аду", - убежден экс-министр.

Более того, Аваков выразил убеждение, что именно такая судьба Киву и ждет, причем "независимо от того, кончит ли он плохо от руки украинского патриота или от руки русских", которым это выгодно.

"Так было с множеством предателей. Уверен, что будет и дальше. Такова его судьба. И она меня волнует только ради случая возмездия. Как и в случае с Сальдо, кстати. Возмездие для таких людей обязательно", - подчеркнул он.

По словам Авакова, он больше "не знает" такого человека как Киву, считает его врагом и заинтересован в его ликвидации.

"Это может быть бесчеловечно, негуманно. Может, мне потом какие-то философы скажут "как ты такое говоришь? ты еще вчера рядом с ним стоял фотографировался, говорил, что он молодец". Только я говорил "молодец" не этому Илье Киве. Я говорил Илье Киве, который людей из Дебальцево сажал под обстрелами в автобусы и эвакуировал их из подвалов. А не этому негодяю, который предлагает добивать людей атомной бомбой", - сказал он.

Напомним также, что после активной фазы АТО в 2015-2016 годах Кива возглавлял департамент противодействия наркопреступности МВД, в 2016-2017 годах был советником Авакова, позже также возглавлял профсоюз МВД.

В 2019 году участвовал в выборах президента, набрав 0,03% голосов. На парламентских выборах осенью того же года баллотировался по списку ОПЗЖ, а пройдя в Раду, вошел в комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Сам Кива неоднократно заявлял, что является воспитанником Авакова, за что ему благодарен. В частности, об этом он говорил в марте 2018 года в интервью Дмитрию Гордону, когда выражал готовность стрелять в Юлию Тимошенко - лидера партии "Батькивщина", выходцем из которой, в свою очередь, был Аваков, перешедший впоследствии в отколовшийся от нее "Народный фронт".

В конце февраля 2022 года Кива сбежал в Россию, поддержав российское полномасштабное военное вторжение в Украину и выступая, в том числе на российском телевидении, за свержение украинской власти путем захвата Украины и ее присоединения к России. 21 апреля Кива опубликовал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить ему российское гражданство.

При этом еще 15 марта Верховная Рада 335 голосами лишила его депутатского мандата. Тогда сообщалось, что нардеп сам подал заявление о сложении полномочий.

Перед этим, в начале марта Киве было сообщено о подозрении, в частности, в посягательстве на территориальную целостность Украины и госизмене. 10 марта суд заочно арестовал нардепа, после чего Госбюро расследований решило объявить его в международный розыск.

В апреле в ГБР сообщили, что ведут работу, направленную на арест имущества Кивы, а суд разрешил продолжение расследования против него заочно. 5 мая ГБР объявило о завершении этого расследования.