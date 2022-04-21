Кива просил у Путина российское гражданство

Сбежавший экс-депутат Илья Кива написал письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину, в котором попросил российское гражданство и политическое убежище в РФ. Обращение Кива опубликовал в своем Telegram-канале.

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Письмо Кивы Путину

Кроме того, что Киву лишили мандата, Генпрокуратура Украины объявила ему подозрения в госизмене, нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны, призывах к смене власти.

При этом суд уже предоставил разрешение на заочное расследование в отношении Кивы по подозрению в госизмене.

Кива в конце февраля сбежал в Россию, откуда продолжает вести публичную деятельность, в том числе выступая на российском телевидении. В частности, он призвал ликвидировать украинского президента Владимира Зеленского и его окружение, рассматривая украинскую власть в качестве террористической организации. А 15 марта в своем Telegram-канале политик заявил, что "Украине быть в составе России".