"Це вже не людина": Аваков заявив про готовність особисто застрелити Киву

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що має намір особисто застрелити свого колишнього соратника та радника Іллю Киву, якщо випаде така можливість. Про це він розповів в інтерв'ю телеведучій Наталці Влащенко.

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"Я б з ним не розмовляв. Якби у мене була можливість, я б його застрелив. Я думаю, що так би вчинила будь-яка людина, яка мала б в руках зброю. І так треба чинити з будь-яким зрадником і негідником, який так вчинив", - сказав екс-глава МВС.

Він зазначив, що свого часу Кива в період активної фази антитерористичної операції на Донбасі демонстрував націоналістичні переконання, що тоді звучали дуже радикально.

"Кива був не тільки в "Святій Марії", Кива був у батальйоні "Полтава". Кива у 2015 році, у Дебальцевому у 2014 році поводився абсолютно... не можу сказати героїчно, але абсолютно відважно і антиросійськи. Це було очевидно. Якщо зараз взяти його висловлювання тих років, я не знаю, чи знайдемо ми радикальнішого чи ні", - нагадав Аваков.

Проте, на його думку, сильно змінили Киву великі гроші і знайомство з Віктором Медведчуком, який у 2018 році сформував партію "Опозиційна платформа - За життя" і очолив її політраду.

"У його житті з'явився Медведчук, потім з'явилися гроші, потім з'явилося бажання виступати на російському телебаченні. І в результаті ми його бачимо, де він зараз, негідник такий, закликає бомбити українські міста атомною бомбою. Це не людина вже. Це сутність, якій треба горіти у пеклі", - переконаний екс-міністр.

Більше того, Аваков висловив переконання, що саме така доля Киву і чекає, причому "незалежно від того, чи скінчить він погано від руки українського патріота чи від руки росіян", яким це стане вигідно.

"Так було з безліччю зрадників. Упевнений, що буде й надалі. Така його доля. І вона мене хвилює лише з нагоди відплати. Як і у випадку з Сальдо, до речі. Відплата для таких людей є обов'язковою", - наголосив він.

За словами Авакова, він більше "не знає" таку людину як Киву, вважає його ворогом і зацікавлений у його ліквідації.

"Це може бути нелюдяно, негуманно. Може, мені потім якісь філософи скажуть" як ти таке кажеш? ти ще вчора поряд з ним стояв фотографувався, казав, що він молодець". Тільки я говорив "молодець" не цьому Іллі Киві. Я казав Іллі Киві, який людей з Дебальцевого садив під обстрілами в автобуси і евакуював їх із підвалів. А не цьому негіднику, який пропонує добивати людей атомною бомбою", - сказав він.

Нагадаємо також, що після активної фази АТО у 2015-2016 роках Кива очолював департамент протидії наркозлочинності МВС, у 2016-2017 роках був радником Авакова, пізніше також очолював профспілку МВС.

У 2019 році брав участь у виборах президента, набравши 0,03% голосів. На парламентських виборах восени того ж року балотувався за списком ОПЗЖ, а пройшовши до Ради, увійшов до комітету з питань правоохоронної діяльності.

Сам Кива неодноразово заявляв, що є вихованцем Авакова, за що йому вдячний. Зокрема, про це він говорив у березні 2018 року в інтерв'ю Дмитру Гордону, коли висловлював готовність стріляти в Юлію Тимошенко - лідера партії "Батьківщина", вихідцем з якої, у свою чергу, був Аваков, який згодом перейшов у "Народний фронт", який відколовся від неї.

Наприкінці лютого 2022 року Кива втік до Росії, підтримавши російське повномасштабне військове вторгнення в Україну та виступаючи, у тому числі на російському телебаченні, за повалення української влади шляхом захоплення України та її приєднання до Росії. 21 квітня Кива опублікував заяву на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням надати йому російське громадянство.

При цьому ще 15 березня Верховна Рада 335 голосами позбавила його депутатського мандату. Тоді повідомлялося, що нардеп сам подав заяву про складання повноважень.

Перед цим, на початку березня Киві було повідомлено про підозру, зокрема, у посяганні на територіальну цілісність України та держзраді. 10 березня суд заочно заарештував нардепа, після чого Держбюро розслідувань вирішило оголосити його у міжнародний розшук.

У квітні у ДБР повідомили, що ведуть роботу, спрямовану на арешт майна Киви, а суд дозволив продовження розслідування проти нього заочно. 5 травня ДБР оголосило про завершення цього розслідування.