Рада позбавила Киву депутатського мандату

Верховна Рада позбавила депутатського мандату представника "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, за таке рішення проголосували 335 депутатів.

У свою чергу "Укрінформ" з посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця повідомляє, що Кива сам подав заяву про складання повноважень, яку і було підтримано парламентом. Таку саму інформацію опублікував і нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Крім того, він повідомив, що депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман та Вадим Столар написали заяву про вихід із фракції ОПЗЖ.

Нагадаємо, що Кива на початку березня отримав підозру за низкою статей, включаючи держзраду. 10 березня український суд заочно заарештував Киву, після чого ДБР вирішило оголосити його у міжнародний розшук.

Відомо, що він втік до Росії, звідки продовжує вести публічну діяльність, в тому числі виступаючи на російському телебаченні. Зокрема, напередодні він закликав ліквідувати українського президента Володимира Зеленського та його оточення, розглядаючи українську владу як терористичну організацію. А 15 березня у своєму Telegram-каналі політик заявив, що "Україні бути у складі Росії".

Зазначимо також, що голова політради партії ОПЗЖ та депутат Ради Віктор Медведчук втік з-під домашнього арешту у перші дні після російського військового вторгнення в Україну, коли російські війська захопили північно-західну частину Київської області, включаючи Чорнобильську АЕС. Публічно себе Медведчук з того часу не проявляв.