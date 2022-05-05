Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Политика
Дата публикации

ГБР завершило расследование дела против Кивы

Илья Кива

Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове завершило расследование уголовного производства в отношении бывшего депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствует опубликованное ГБР уведомление, подписанное прокурором Офиса генерального прокурора Романом Витвицким. С 10 мая материалы дела будут переданы стороне защиты экс-нардепа для ознакомления.

Речь идет о производстве №42020000000000461, открытом еще 12 марта 2020 года по признакам части 3 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины, приведшее к гибели людей или другим тяжким последствиям), части 1 статьи 111 (госизмена), части 2 статьи 436-1 (распространение представителем власти коммунистической или нацистской символики), части 3 статьи 109 (действия представителя власти, направленные на свержение конституционного строя) и статьи 436 (пропаганда войны).

Напомним, что сообщение о подозрении Киве было отправлено в начале марта. 10 марта суд заочно арестовал экс-нардепа, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.

15 марта Верховная Рада 335 голосами лишила Киву депутатского мандата. Тогда сообщалось, что тот сам подал заявление о сложении полномочий.

В апреле в ГБР сообщили, что ведут работу, направленную на арест имущества Кивы, а суд разрешил продолжение расследования против него заочно.

Известно, что Кива сбежал в Россию, поддержав российское полномасштабное военное вторжение в Украину и выступая, в том числе на российском телевидении, за свержение украинской власти путем захвата Украины и ее присоединения к России.

21 апреля он опубликовал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить ему российское гражданство.

Автор:
Тимофей Беспятов