ГБР завершило расследование дела против Кивы

Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове завершило расследование уголовного производства в отношении бывшего депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы.

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Об этом свидетельствует опубликованное ГБР уведомление, подписанное прокурором Офиса генерального прокурора Романом Витвицким. С 10 мая материалы дела будут переданы стороне защиты экс-нардепа для ознакомления.

Речь идет о производстве №42020000000000461, открытом еще 12 марта 2020 года по признакам части 3 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность Украины, приведшее к гибели людей или другим тяжким последствиям), части 1 статьи 111 (госизмена), части 2 статьи 436-1 (распространение представителем власти коммунистической или нацистской символики), части 3 статьи 109 (действия представителя власти, направленные на свержение конституционного строя) и статьи 436 (пропаганда войны).

Напомним, что сообщение о подозрении Киве было отправлено в начале марта. 10 марта суд заочно арестовал экс-нардепа, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.

15 марта Верховная Рада 335 голосами лишила Киву депутатского мандата. Тогда сообщалось, что тот сам подал заявление о сложении полномочий.

В апреле в ГБР сообщили, что ведут работу, направленную на арест имущества Кивы, а суд разрешил продолжение расследования против него заочно.

Известно, что Кива сбежал в Россию, поддержав российское полномасштабное военное вторжение в Украину и выступая, в том числе на российском телевидении, за свержение украинской власти путем захвата Украины и ее присоединения к России.

21 апреля он опубликовал заявление на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой предоставить ему российское гражданство.