СБУ викрила понад 160 ДРГ з початку війни в Україні

Служба безпеки України викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп і повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.

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Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Зазначається, що одна з останніх спецоперацій – знешкодження російської агентури, яка готувала теракти на півдні України. Зокрема, було затримано ворожого агента, який розвідував дислокацію артилерії та спецпідрозділів ЗСУ на південному фронті.

"Займався він і підготовкою терактів на території військових гарнізонів та об’єктів критичної інфраструктури. Під час обшуків у зловмисника вилучено бойові засоби ураження та мобільний телефон для зв’язку з представником спецслужб РФ", - йдеться у повідомленні.

На Рівненщині правоохоронці затримали ворожого агента, завербованого окупантами напередодні вторгнення РФ. За вказівкою загарбників, він збирав установчі дані ЗСУ, у тому числі щодо місць проходження служби та адрес проживання учасників АТО. Отриману інформацію ворог планував використати для вчинення серії замовних нападів на військовослужбовців ЗСУ.

Водночас у Хмельницькому затримано "розконсервованого" агента ФСБ. Він збирав розвіддані для здійснення ракетних ударів по стратегічно важливих об’єктах регіону.

Зокрема, на Дніпропетровщині було викрито адміністраторку інтернет-спільнот, які виправдовували агресію РФ. Жінка входила до групи агітаторів, створеної російськими спецслужбами для поширення кремлівської пропаганди в Україні, в Білорусі та Придністров’ї.

"Такі "публікації" розганялися на спеціалізованих інтернет-платформах та у соцмережах, у тому числі заборонених в нашій державі. За виконання цих завдань зловмисниця отримувала гроші через небанківські платіжні системи", - додали у СБУ.

Крім того, у Києві до 8 років ув’язнення засуджено російського агента, який коригував ворожі ракетні обстріли по об’єктах енергетики та водопостачання. Зловмисник був затриманий співробітниками СБУ у травні цього року.

Він був завербований у 2014 році, отримав паспорт РФ, і потім його перевели у "режим очікування". А з початку широкомасштабної агресії Росії зловмисник приступив до виконання ворожих вказівок.

Нагадаємо, що СБУ викрила киянина на створенні 20 проросійських ЗМІ. Через ці вебресурси активно розповсюджувалася завідомо неправдива інформація про ЗСУ та проводилася їх дискредитація. Загальна аудиторія цих ресурсів налічувала понад 2,2 млн унікальних користувачів на місяць.