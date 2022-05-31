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Преступность
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СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома" за поддержку российского вторжения

СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома" за поддержку российского вторжения

Служба безопасности Украины задержала сотрудника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" за поддержку российского вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности Укроборонпрома разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу России. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления кафиров и призвал коллег поддержать армию врага", — сказано в сообщении.

Согласно ему, задержанный неоднократно обращался к президенту России с просьбой предоставить ему российское гражданство. Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств его подрывной деятельности.

Напомним, ранее в мае СБУ  задержала в Киеве местного жителя, которым оказался сын бывшего депутата Верховной Рады. Злоумышленник распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины

Автор:
Степан Крьока