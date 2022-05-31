СБУ задержала сотрудника "Укроборонпрома" за поддержку российского вторжения

Служба безопасности Украины задержала сотрудника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром" за поддержку российского вторжения в Украину. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности Укроборонпрома разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий в агитации в пользу России. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления кафиров и призвал коллег поддержать армию врага", — сказано в сообщении.

Согласно ему, задержанный неоднократно обращался к президенту России с просьбой предоставить ему российское гражданство. Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили электронные носители с прокремлевской пропагандой, а также конструкторскую документацию по самолетостроению.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств его подрывной деятельности.

Напомним, ранее в мае СБУ задержала в Киеве местного жителя, которым оказался сын бывшего депутата Верховной Рады. Злоумышленник распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины