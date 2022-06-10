Суд разрешил заочное расследование против организатора разгона студентов на Майдане в 2013 году - ГБР

Печерский районный суд Киева 8 июня удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований по осуществлению специального досудебного расследования в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимира Сивковича.

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Как отмечают в ГБР, Сивкович подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти сотрудниками правоохранительных органов с применением физического насилия (часть 3 статьи 27 и статья 340; часть 3 статьи 27 и часть 2 статьи 365 Уголовного кодекса).

Следствие считает экс-замсекретаря СНБО вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года.

Установлено, что для этого экс-чиновник вступил в сговор с тогдашним главой Киевской городской государственной администрации Александром Поповым и повлиял на начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в его кабинете.

"Он уговорил правоохранителя отдать приказ сотрудникам милиции об освобождении силовым методом Майдана Независимости от граждан, реализовывавших свое конституционное право на мирное собрание. В результате исполнения этого явно преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины причинили телесные повреждения разной степени тяжести 127 гражданам", - отмечают в ДБР.

В результате около 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади в направлениях улиц Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик. При этом в бюро добавляют, что правоохранители тогда превышали служебные полномочия, применили насилие и использовали специальные средства, в частности дубинки ПР-73 и "Томфа".

10 июня 2020 года Сивкович был объявлен в международный розыск. При этом с января 2020 года он находится под санкциями США. Разрешение же на специальное расследование против него в Украине в дальнейшем позволит заочно направить обвинительный акт в суд.

Напомним также, что и в январе 2022 года имя Сивковича было названо среди ряда украинских политических деятелей, которые якобы рассматривались Россией в качестве будущих членов оккупационного марионеточного правительства Украины после ее захвата.