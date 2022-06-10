Суд дозволив заочне розслідування проти організатора розгону студентів на Майдані в 2013 році - ДБР

Печерський районний суд Києва 8 червня задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань щодо здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначають у ДБР, Сівкович підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (частина 3 статті 27 і стаття 340; частина 3 статті 27 і частина 2 статті 365 Кримінального кодексу).

Слідство вважає екс-заступника секретаря РНБО натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Встановлено, що для цього колишній посадовець вступив у змову з тодішнім головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його ж кабінеті.

"Він вмовив правоохоронця відати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори. Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 127 громадянам", - зазначають у ДБР.

В результаті близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам'ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутської, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому в бюро додають, що правоохоронці тоді перевищували службові повноваження, застосували насильство і використовували спеціальні засоби, зокрема кийки ПР-73 та "Томфа".

10 червня 2020 року Сівковича було оголошено у міжнародний розшук. При цьому з січня 2020 року він перебуває під санкціями США. Дозвіл же на спеціальне розслідування проти нього в Україні надалі дасть можливість заочно скерувати обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо також, що і січні 2022 року ім'я Сівковича було назване серед низки українських політичних діячів, які нібито розглядалися Росією в якості майбутніх членів окупаційного маріонеткового уряду України після її захоплення.