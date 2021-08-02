Политика 50 минут назад

Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по расстрелам на Майдане

Следствие считает, что экс-президент организовал применение силовиками оружия и спецсредств для разгона демонстрантов

Виктор Янукович. Фото: Depositphotos Виктор Янукович. Фото: Depositphotos
Виктор Янукович. Фото: Depositphotos

Печерский районный суд Киева разрешил проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Виктора Януковича в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении граждан, митинговавших в феврале 2014 года в центральной части столицы.

Как сообщает Офис генерального прокурора, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователя Госбюро расследований.

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"Поскольку экс-президент пока скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора — в Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении него в его отсутствие", — указывают в ОГП.

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По версии следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя полномочия президента, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой Службы безопасности Украины и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением законодательства специальных средств, военной техники и огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева 18-20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам.

Напомним, что в апреле Печерский райсуд заочно арестовал упомянутого экс-главу МВД Виталия Захарченко и его заместителя, которым вменяют превышение полномочий в виде использования в отношении митингующих на Майдане Независимости гранат российского производства, в результате чего пострадали 86 человек.

Источник фото: Depositphotos

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