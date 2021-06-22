Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

Президент России Владимир Путин заявил, что Революцию достоинства в Украине якобы организовали США.

После этого в стране произошел "раскол", написал он в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое" на сайте главы РФ.

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При этом Путин снова назвал Майдан "антиконституционным вооруженным переворотом".

"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы — безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?" — написал российский президент.

По его словам, многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

"Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере "украинской трагедии 2014 года", — считает Путин.

Ранее Украина резко ответила Путину на слова об "одном народе".

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время заставить Россию уйти из Украины.

Напомним, 16 июня в Женеве прошли переговоры президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Перед этим президент России Владимир Путин объяснил, почему к украинским границам были стянуты российские войска.