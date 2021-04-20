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В Украине заочно арестовали экс-главу МВД Захарченко: можно начинать процедуру экстрадиции

Виталия Захарченко и его заместителя арестовали по делам Евромайдана

Виталий Захарченко. Фото: fond-uv.ru Виталий Захарченко. Фото: fond-uv.ru
Виталий Захарченко. Фото: fond-uv.ru

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя.

Их арестовали по делам Евромайдана, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

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В частности, экс-чиновников арестовали по фактам превышения власти и служебных полномочий во время поставки гранат из России, что повлекло тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД Украины в особо крупных размерах.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, гранаты российского производства применили на Майдане Независимости к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек. По данным следствия, тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести — 23 человека, легкие — 45 человек, а еще один человек погиб.

Указано, что такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia), сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против бывших чиновников и военнослужащих, которые предали Украину. В этот список попал экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

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Ранее суд разрешил заочное расследование против Захарченко.

Напомним, под действием санкций Евросоюза, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных денег Украины или злоупотребление служебным положением, остаются 10 бывших украинских топ-чиновников.

Ими являются: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на 1 год — до 6 марта 2021 года.

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