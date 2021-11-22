Янукович написал письмо украинцам по случаю годовщины Евромайдана

Беглый четвертый президент Украины Виктор Янукович написал письмо украинцам по случаю восьмой годовщины Евромайдана. Текст опубликовал пресс-секретарь его сына Юрий Карасир в Facebook.

Янукович написал, что, по его мнению, 8 лет назад мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной. Он считает, что за последний год военный конфликт на Донбассе усугубился.

Янукович опасается, что существующий конфликт может перерасти в полномасштабные военные действия. Бывший президент назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной на европейском континенте". Также он негативно оценил экономические показатели страны.

"Промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а постоянно возрастающий дефицит бюджета и необходимость обслуживать гигантский государственный долг обеспечиваются за счет очередных финансовых заимствований и усиления и без того неподъемного бремени налогообложения", — написал в письме беглый президент.

Он также решил дать советы легитимной власти. Янукович порекомендовал разработать новую стратегию социально-экономического развития Украины.

При этом в письме он продолжает называть Украину "своей страной" и часто пишет, что "нам придется построить", "мы желаем сотрудничать", не указывая, о ком еще идет речь кроме него самого.

Янукович считает, что граждане Украины "восемь лет не знают правду о событиях на Майдане". Но свою версию событий 2014 года не изложил в письме.

Напоминаем, в Украине завершилось досудебное расследование в отношении Януковича и 9 чиновников, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.

Ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.

Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы.