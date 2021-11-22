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Янукович написал письмо украинцам по случаю годовщины Евромайдана
Беглый четвертый президент Украины Виктор Янукович написал письмо украинцам по случаю восьмой годовщины Евромайдана. Текст опубликовал пресс-секретарь его сына Юрий Карасир в Facebook.
Янукович написал, что, по его мнению, 8 лет назад мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной. Он считает, что за последний год военный конфликт на Донбассе усугубился.
Янукович опасается, что существующий конфликт может перерасти в полномасштабные военные действия. Бывший президент назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной на европейском континенте". Также он негативно оценил экономические показатели страны.
Он также решил дать советы легитимной власти. Янукович порекомендовал разработать новую стратегию социально-экономического развития Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом в письме он продолжает называть Украину "своей страной" и часто пишет, что "нам придется построить", "мы желаем сотрудничать", не указывая, о ком еще идет речь кроме него самого.
Янукович считает, что граждане Украины "восемь лет не знают правду о событиях на Майдане". Но свою версию событий 2014 года не изложил в письме.
Напоминаем, в Украине завершилось досудебное расследование в отношении Януковича и 9 чиновников, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.
Ранее ГБР сообщило Януковичу о подозрении как руководителю организованной преступной группы.
Отметим, что против Януковича в Украине уже имеется обвинительный приговор — в январе 2019 года его признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, присудив 13 лет тюрьмы.