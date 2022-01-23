Россия планирует привести к власти в Украине Мураева, - МИД Великобритании

МИД Великобритании опубликовал пресс-релиз в котором изложен план России по становлению в Украине марионеточного пророссийского правительства. Роль лидера, по мнению британского внешнеполитического ведомства, Москва отводит политику, лидеру партии “Наши” Евгению Мураеву.

Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

"У нас есть информация, указывающая, что российское правительство собирается поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается Мураев", – говорится в заявлении МИД Великобритании.

Кроме того, в Великобритании заявили, что российские спецслужбы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками, в частности, бывшим первым вице-премьером (2012-2014) Сергеем Арбузовым, экс-главой АП Януковича Андреем Клюевым, экс-замсекретарем СНБО Владимиром Сивковичем и экс-премьером (2010-2014) Николаем Азаровым. Все эти люди с 2014 года живут в России.

"У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину", - отмечают в МИД.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что эта информация "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля".

"Позиция Великобритании по Украине также понятна. Мы однозначно поддерживаем его суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина — независимое, суверенное государство", — заявила Лиз Трасс.

В свою очередь В МИД России назвали это заявление "дезинформацией", а также вновь обвинили страны НАТО в эскалации напряженности вокруг Украины.

"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно странны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряжённости вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига", - заявили в МИД РФ.

Также украинский политик Евгений Мураев опроверг слова МИД Великобритании о поддержке со стороны России. Он напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию России как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его семьи в России заморожены.

"Как у британских спецслужб и МИД это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой "оккупационного правительства" - это вопрос к мистеру Бину", - сказал Мураев.

Отметим, если бы в Украине в ближайшее время прошли выборы президента, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-18 декабря 2021 года, за Евгения Мураева проголосовали бы 6,9% украинцев.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Таким образом Лондон намерен укрепить трехсторонние связи на фоне российской агрессии.