Зеленский удерживает первое место в президентском рейтинге, опережая оппонентов более чем на 10%

Если бы в Украине в ближайшее время прошли выборы президента, то с большой вероятностью их бы выиграл Владимир Зеленский. За действующего президента страны проголосовали бы 24,2% украинцев, определившихся со своим выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 16-18 декабря.

За предыдущего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 13,7% респондентов, за Юлию Тимошенко — 9,6%, за Юрия Бойко — 9,2%, за Евгения Мураева — 6,9%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 6,8%, за Игоря Смешко — 6,7%, за Владимира Гройсмана — 6,2%, за Олега Ляшко — 3,1%.

Рейтинг партий традиционно возглавляет "Слуга народа". Сейчас на гипотетических парламентских выборах ее готовы поддержать 19,2% среди голосующих и определившихся с выбором.

За партию пятого президента Порошенко "Европейская солидарность" свои голоса готовы отдать 14,1% респондентов, за партию "Родина" — 11,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" — 10,5%.

Шанс пройти в парламент также есть у партии "Украинская стратегия Гройсмана", которую поддерживают 6,8% избирателей, партии "Сила и честь" — 6,5%, партии Разумкова "Умная политика" — 6,0%, партии Мураева "Наши" — 5,7%, Радикальной партии — 4,2%, у партии "УДАР Виталия Кличко" — 4,0%, ВО "Свобода" — 3,5%, партии Шария — 2,6%, партии "Голос" — 2,2%. Рейтинг других политических сил менее 2%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела этот соцопрос среди 2,5 тысячи респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В нем приняли участие граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напоминаем, под конец 2021 года идею роспуска Верховной Рады и новых ее выборов поддерживают 63% опрошенных, а не поддерживают 35%. Отставку действующего правительства Дениса Шмыгаля поддерживают 58%, а против нее выступили бы 39%.