Рейтинг Путина падает из-за напряженных отношений с Украиной и всплеска коронавируса

Число граждан России, которые одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, начало уменьшаться. Его рейтинг упал на фоне всплеска коронавируса и напряженных отношений с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитического центра "Левада-центр".

В ноябре рейтинг Путина снизился на 4 процентных пункта — до 63%. Эксперты считают, что это связано с рекордным уровнем смертности от Covid-19. На снижение рейтинга также повлияла напряженность в отношениях с Евросоюзом из-за возможного конфликта с Украиной.

Ранее рейтинг одобрения Путина резко вырос после того, как многие россияне получили дополнительные выплаты перед сентябрьскими парламентскими выборами.

"Сейчас он, похоже, возвращается к своего рода норме", — считает директор "Левады" Денис Волков.

Рейтинг Путина упал до самого низкого уровня с тех пор, как он впервые стал президентом в 2000 году, — 59% весной 2020 года. Это произошло из-за того, что в России ввели карантинные меры в ответ на распространение Covid-19.

В последние месяцы количество случаев заболевания снова возросло, что побудило Кремль объявить нерабочую неделю в начале ноября, а во многих регионах ввели более строгие меры, поскольку смертность остается близкой к рекордной. После этого рейтинг Путина опять начал снижаться.

Отмечаем, что правительство России объявило "Левада-центр" "иностранным агентом" в соответствии с недавними изменениями в законодательстве. В свою очередь аналитический центр заявил, что не согласен с назначением, и попытается оспорить его в суде.

США и страны Евросоюза действительно обеспокоены вероятностью полномасштабной войны между Россией и Украиной. Разведка США выяснила планы России по вторжению в Украину.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия планирует крупномасштабные военные действия против Украины, если та отреагирует на некую провокацию, в связи с чем США призывают российскую сторону отказаться от такого шага и отвести войска в места обычной дислокации, в том числе во избежание применения со стороны США санкций, от которых те до сих пор отказывались.

По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года.