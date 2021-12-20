Украинцы в декабре стали больше хотеть роспуска Рады: кто прошел бы в нее — опрос "Рейтинга"

В случае проведения внеочередных парламентских выборов 19,1% определившихся граждан проголосовали бы за партию "Слуга народа". Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

13,5% определившихся респондентов проголосовали бы за "Европейскую солидарность", 11,2% — за "Батькивщину", 10,5% — за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 7,3% — за "Силу и честь", 6,2% — за формирующуюся партию "Разумная политика", 6% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 5,6% — за "Наших".

4,2% готовы поддержать Радикальную партию, 3,8% — "УДАР Виталия Кличко", 3,4% — Партию Шария, 3% — "Свободу", 1,9% — "Голос", 1,7% — "Самопомощь", а остальные 2,5% какую-то другую политсилу.

В целом идею роспуска Верховной Рады и новых ее выборов поддерживают 63% опрошенных, а не поддерживают 35%. Отставку действующего правительства Дениса Шмыгаля поддерживают 58%, а против нее выступили бы 39%.

При этом декабрьский опрос "Рейтинга" показал явный рост уровня поддержки роспуска Рады: в летних и осенних опросах он не превышал 60%, хотя в феврале составлял те же 63%.

В то же время досрочных президентских выборов не хочет большинство в 54%, а хочет 43%. Но последний показатель также постепенно растет в течение последнего полугода.

Не доверяют же действующему главе государства Владимиру Зеленскому 61% опрошенных, а доверяют 38%. Также в опрос о доверии основным потенциальным кандидатам в президенты включили экс-премьера Владимира Гройсмана: оказалось, что ему доверяют 32%, а не доверяют 60% респондентов. Экс-спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют 30%, не доверяют 41%, однако 24% заявили, что не знают такого политика.

Среди бывших премьер-министров, которые могли бы улучшить экономическую ситуацию в стране, Гройсмана назвало больше всего опрошенных — 34%.

26% назвали Юлию Тимошенко, 25% — Арсения Яценюка, 21% — Николая Азарова, 15% — Виктора Ющенко, 8% — Виктора Януковича, лишь 8% назвали действующего главу Кабмина Шмыгаля, а также Анатолия Кинаха, 7% — Юрия Еханурова, а предыдущего премьера Алексея Гончарука всего 5%. 8% респондентов заявили, что улучшить ситуацию не способен никто из них, а 7% затруднились с ответом.

Если бы премьера можно было выбирать на выборах, 14% готовы были бы проголосовать за Гройсмана, 12% за Тимошенко, 11% за Юрия Бойко, 10% за Разумкова, 9% за Яценюка, 7% за Евгения Мураева, 6% за Петра Порошенко, 6% за Игоря Смешко, 3% за Шмыгаля, 2% за Гончарука. Другого человека хотели бы видеть в кресле премьера 5%, не голосовали бы еще 5%, а 7% затруднились с ответом.

При этом самыми важными проблемами на сегодня в Украине опрошенные считают коррупцию и войну на Донбассе: их назвали 55% и 51% соответственно. Еще 32% указали экономический кризис, 31% — некомпетентность власти, 27% — эпидемию Covid-19, 24% — влияние олигархов на политику и низкое качество медицины, а 10% — низкое качество образования.

Наступающий 2022 год 32% респондентов видят худшим, чем 2021-й, 31% — лучшим, а 34% таким же. При этом ожидания от 2021 года были, согласно январскому опросу, кардинально другими: большинство украинцев (52%) ожидало, что он будет лучше, чем 2020 год, 27% — таким же, а 18% — хуже него.

Опрос был проведен 14-16 декабря среди 2 тысяч респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, что по опросу "Рейтинга", проведенному неделей ранее, за "Слугу народа" были готовы проголосовать 18% определившихся граждан, а за "Евросолидарность" — 13,7%.

Источник фото: Depositphotos