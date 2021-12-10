Рейтинг "Слуги народа" в последние недели стабилизировался, у Зеленского даже слегка подрос — опрос

За действующего президента Владимира Зеленского сейчас готовы проголосовать на гипотетических президентских выборах 23,5% украинцев, определившихся со своим выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-8 декабря.

В свою очередь за Петра Порошенко готовы проголосовать 13,4% респондентов, за Юлию Тимошенко — 9,9%, за Юрия Бойко — 9,3%, за Дмитрия Разумкова — 7,5%, за Игоря Смешко — 6,7%, за Евгения Мураева — 6,5%, за Владимира Гройсмана — 5,5%, за Олега Ляшко — 3,2%, за Арсения Яценюка — 3,1%, за Виталия Кличко — 2,7%, за Андрея Садового — 2,4%, за Олега Тягнибока — 1,5%, за другого кандидата — 4,8%.

Лидером же антирейтинга по-прежнему является Порошенко, причем у того он даже вырос относительно ноябрьского опроса, когда экс-президента указали 44% граждан — теперь же за него ни при каких условиях не хотят голосовать 47% опрошенных. У Тимошенко антирейтинг тоже подрос — с 34% до 37%.

Бойко в этом контексте назвали 35%, Зеленского — 33%, Ляшко — 22%, Яценюка и Кличко — по 17% (при 26% и 21% в ноябре), Мураева — также 17%, Гройсмана — 16%, Тягнибока — 14%, Садового — по 10%, Смешко — 9%. Также в список включили Разумкова, за которого ни за что бы не отдали голос 10% украинцев. Еще 8% опрошенных с ответом затруднились.

В свою очередь в случае проведения сейчас выборов Верховной Рады 18% определившихся проголосовали бы за "Слугу народа", 13,7% — за "Европейскую солидарность", по 11,4% — за "Оппозиционную платформу - За жизнь" и "Батькивщину", 7,5% — за не оформившуюся пока партию Разумкова "Разумная политика", 6,2% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 6% — за "Силу и честь", 5,2% — за "Наших".

Шансы на прохождение в парламент с учетом погрешности исследования также демонстрируют "УДАР Виталия Кличко" с 4,2% и Радикальная партия с 4%. Кроме того, 3,1% набрала бы Партия Шария, 3% — "Свобода", 2,1% — "Самопомощь", 1,8% — "Голос", а 2,3% — другие партии.

Нынешний опрос проводился среди 2,5 тысячи респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Напомним, что согласно опросу "Рейтинга", проведенного тем же методом 10-13 ноября, за Зеленского были готовы проголосовать 23,1% определившихся. А вот поддержка "Слуги народа" за последнее время не изменилась, тогда она также была на уровне 18%.