Зеленский рассказал, планирует ли он распускать Верховную Раду

Владимир Зеленский не планирует распускать Верховную Раду IX созыва, где монобольшинство принадлежит президентской партии “Слуга народа”.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в рамках пресс-марафона 26 ноября.

"По законодательным инициативам 1 декабря у меня будет отчет в Верховной Раде. Но кроме того, что мы обещали, ничего нового там не будет. Я не буду распускать парламент, пока ничего не изменяется", — заявил Зеленский.

По его словам, парламент работает эффективно и принимает необходимые законы.

"У меня простые обязательства — я должен думать о стабилизации в Украине, чтобы мы достойно прошли отопительный сезон. Если депутаты голосуют — я не понимаю, сенс какой? Смотрите, по разным законам по-разному. Есть законы, на которые влияют финансовые группы. Очень сильно, разными способами. В таких случаях есть недоразумения с некоторыми депутатами. Это правда. Ну и нормально. Но во многих вопросах есть 270-280 голосов", — подчеркнул Зеленский.

Также гарант заявил, что ничего народу Украины не должен, а исключительно должен своим детям.

"Они так боятся, что я пойду на второй срок. Гордон аж из штанов выпрыгивает: «Не должен идти! Не должен! Не должен!». Боже мой. Разве это главное? Я не вижу, как мои дети растут. Я должен только им… Позорище", — сказал президент Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что мировые гиганты Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов.

Отметим, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", в случае проведения сейчас выборов Верховной Рады 18% определившихся проголосовали бы за "Слугу народа", 13,9% — за "Европейскую солидарность", 10,7% — за "Оппозиционную платформу - За жизнь", 10,1% — за "Батькивщину", 7,9% — за не оформившуюся пока партию Разумкова "Разумная политика", 6,4% — за "Силу и честь", 5,5% — за "Наших".