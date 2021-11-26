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Apple и Microsoft помогают Украине ввести онлайн-выборы, — Зеленский
Мировые гиганты Apple и Microsoft вместе с украинскими специалистами работают над созданием системы онлайн-выборов. Об этом 26 ноября сообщил президент Владимир Зеленский во время своего пресс-марафона.
Он рассказал, что этим вопросом сейчас занимаются специалисты. В том числе они ищут пути реализации этой задумки в законодательном поле.
То есть в Украине нужно сначала принять соответствующие законы, которые позволят проводить онлайн-голосования. Зеленский подчеркнул, что онлайн-выборы не отменят привычных выборов.
А вот Apple и Microsoft как компании, которые разрабатывают новые технологии, вместе с Украиной работают над созданием системы и модели проведения онлайн-выборов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отмечаем, что, по информации издания AIN.UA, вице-президент Apple Марк Леннон впервые приедет в Украину 30 ноября 2021 года.
По предварительной информации, вице-президент Apple обсудит с представителями украинской власти цифровые сервисы Apple и то, как их можно использовать для переписи населения.
Кроме того, стороны должны обсудить помощь в вопросах цифровизации ветеранских сервисов и в развитии систем психологической реабилитации для ветеранов.
Напоминаем, Зеленский в ходе рабочего визита в США в сентябре этого года встречался с генеральным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании. Тогда стороны, вероятно, первый раз обсудили проект переписи населения, который компания Apple успешно воплотила в США, и о возможности сотрудничества при реализации аналогичной задачи в Украине.