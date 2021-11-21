Цена акций Apple достигла нового рекорда: помогли свежие слухи о создании электрокара

После появления новых слухов о проекте по созданию автономного автомобиля Apple, акции калифорнийской компании достигли нового исторического максимума. Рыночная капитализация техногиганта добралась до отметки в $2,62 триллиона, что позволило Apple обогнать Microsoft и снова стать самой дорогой компанией в мире.

Об этом пишет Минфин.

Предыдущий абсолютный максимум был достигнут 7 сентября этого года, когда акции Apple продавались по $157,26 за единицу.

Сейчас цена акций достигла $159,96. Таким образом, в этом году акции компании выросли более чем на 22%. За последние 12 месяцев их цена выросла более чем на 33%.

Рост стоимости ценных бумаг Apple позволил ей обойти по рыночной капитализации Microsoft, которая стала самой дорогой в мире компанией после публикации своего последнего квартального отчёта в конце октября.

Рост акций Apple, несомненно, обусловлен свежими слухами о выходе компании на автомобильный рынок. Компания Apple намерена выпустить собственный беспилотный автомобиль к 2025 году. Хотя ранее инженеры IT-гиганта заявляли, что на разработку понадобится 5-7 лет.

Напомним, социальные сети Snapchat, Facebook, Twitter и YouTube потеряли около $9,85 млрд после того, как Apple в новой iOS изменила политику прозрачности отслеживания приложений.

Отметим, 18 октября Apple представила новую линейку своих цифровых и вычислительных продуктов. Среди новинок — третье поколение наушников AirPods, новые супермощные чипы и новый MacBook.

За месяц до этого компания показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini.