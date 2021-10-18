AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

Компания Apple в понедельник, 18 октября, представила новую линейку своих цифровых и вычислительных продуктов. Среди новинок — третье поколение наушников AirPods, новые супермощные чипы и новый MacBook.

Первой представители Apple презентовали новую подписку на цифровой сервис Apple Music — Voice Plan (за $4,99 в США). Он позволит искать музыку с помощью голоса. Также компания анонсировала новую цветовую гамму "умных" колонок HomePod mini — устройство теперь доступно в нескольких новых ярких цветах. Купить их можно будет в ноябре, а цена составит $99.

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Помимо этого, Apple представила третье поколение AirPods — новые наушники выглядят, как AirPods Pro без резиновых вставок. При этом устройство будет защищено от пота и влаги. В базовых наушниках появится адаптивный аквалайзер, как в Pro-модели — он будет подстраивать музыку индивидуально под каждого пользователя.

Обещают, что AirPods 3 будут работать от одно заряда до 6 часов, а аккумулятор в футляре обеспечит до 30 часов. Кейс зарядки способен зарядить гаджет за 5 минут на час, а также в нем есть технология MagSafe. Обойдутся наушники третьего поколения в $179.

Следующей новинкой стал новый чип для макбуков Apple M1 Pro. Чип работает на архитектуре ARM. Теперь он физически больше и за счет этого удалось увеличить производительность чипа — он в три раза мощнее М1 (пропускная способность составляет 200 Гб/с) и в два раза быстрее работает с графикой. Чип совместим с памятью до 32Гб. Также он обладает аппаратным ускорением ProRes для более эффективной работы с видео.

Другой представленный чип — M1 Max. Здесь уже 400 Гб/с пропускной способности и до 64 Гб объединенной памяти. Он в четыре раза быстрее М1 и это самый большой чип в истории компании. Как убеждают в Apple, M1 Max это "самый быстрый в мире чип для профессиональных ноутбуков". Чтобы гарантировать его работоспособность, инженерам пришлось добавить в macOS множество дополнительных функций. Операционная система будет активно использовать объединенную память. Это позволит устройству работать параллельно над несколькими ресурсозатратными процессами.

Наконец Apple показали MacBook Pro с полным редизайном, в двух вариантах — на 14 и 16 дюймов. Первое, что отметили в презентации представители компании — они отказались от тачбара в пользу физических клавиш с большим ходом. При этом в ноутбуке появился порт HDMI для видео, а вход для наушников 3,5 мм усилили для поддержки наушников с высоким импедансом.

Экран увеличили во всех направлениях. Теперь у него появилась огибающая камеру "челка". Размеры дисплеев составляют 16,2 дюйма и 14,2 дюйма, а также 7,7 и 5,9 мегапикселей соответственно. При этом разрешение младшей модели теперь выше, чем у прошлых версий 16-дюймовых макбуков. Также экран теперь поддерживает технологию HDR (mini-LED) и ProMotion — переменную частоту до 120 Гц.

Если говорить о звуке MacBook, то его аудиосистема состоит из шести динамиков и выдает на 80% больше низких частот, поддерживая Dolby Atmos. Кроме того, в устройство встроены микрофоны "студийного качества" — с улучшенным соотношением сигнала и шума. Что же касается характеристик "железа", то в новых ноутбуках будет стоять унифицированная память до 64 ГБ. Скорость жесткого диска SSD выросла до 7,4 Гб/с. Модель поменьше сможет воспроизводить видео до 17 часов, а 16-дюймовая — до 21 часа. Зарядить батарею на 50% можно будет за полчаса. Цена нового устройства составит от $2000 за версию 14 дюймов и от $2500 за 16 дюймов. Заказать новые ноутбуки можно уже сейчас, а старт продаж в США запланирован на следующую неделю.

Напомним, 14 сентября Apple провела свою ежегодную осеннюю презентацию. Компания показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini. Первым делом глава компании Тим Кук представил новый iPad с чипом A13 Bionic! Он позволит планшету стать минимум в три раза быстрее в работе. Кроме того, девайс оснастили 12-мегапиксельной широкоугольной камерой, улучшили фокусирование и добавили функцию слежения за снимающим человеком. Раньше такое было только в профессиональной версии iPad.

Экран 8,3 дюйма и чип A13 Bionic с поддержкой 5g. USB-C разъем наконец-то! Тим Кук, представляя мини-планшет, подчеркнул, что теперь он настолько удобный, что идеально подходит к халату врача. Видимо, таким образом глава компании намекал, что в ковидные времена планшет для врачей просто незаменим. Просить за новый iPad mini будут от $329. Выпускаться он будет в четырех цветах корпуса. Touch ID перенесли наверх — как это было в планшетах версии PRO. Кроме того, планшет будет поддерживать Pencil.