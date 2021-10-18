Гаджеты 1 час назад

AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

В компании также представили новую подписку на цифровой сервис Apple Music — Voice Plan (за $4,99 в США)

Фото: презентация Apple Фото: презентация Apple
Фото: презентация Apple

Компания Apple в понедельник, 18 октября, представила новую линейку своих цифровых и вычислительных продуктов. Среди новинок — третье поколение наушников AirPods, новые супермощные чипы и новый MacBook.

Первой представители Apple презентовали новую подписку на цифровой сервис Apple Music — Voice Plan (за $4,99 в США). Он позволит искать музыку с помощью голоса. Также компания анонсировала новую цветовую гамму "умных" колонок HomePod mini — устройство теперь доступно в нескольких новых ярких цветах. Купить их можно будет в ноябре, а цена составит $99.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Помимо этого, Apple представила третье поколение AirPods — новые наушники выглядят, как AirPods Pro без резиновых вставок. При этом устройство будет защищено от пота и влаги. В базовых наушниках появится адаптивный аквалайзер, как в Pro-модели — он будет подстраивать музыку индивидуально под каждого пользователя. 

Читайте также:
Старт продаж Apple IPhone 13: кто лидеры предзаказов и какими будут цены в Украине

Обещают, что AirPods 3 будут работать от одно заряда до 6 часов, а аккумулятор в футляре обеспечит до 30 часов. Кейс зарядки способен зарядить гаджет за 5 минут на час, а также в нем есть технология MagSafe. Обойдутся наушники третьего поколения в $179.

Следующей новинкой стал новый чип для макбуков Apple M1 Pro. Чип работает на архитектуре ARM. Теперь он физически больше и за счет этого удалось увеличить производительность чипа — он в три раза мощнее М1 (пропускная способность составляет 200 Гб/с) и в два раза быстрее работает с графикой. Чип совместим с памятью до 32Гб. Также он обладает аппаратным ускорением ProRes для более эффективной работы с видео. 

Другой представленный чип — M1 Max. Здесь уже 400 Гб/с пропускной способности и до 64 Гб объединенной памяти. Он в четыре раза быстрее М1 и это самый большой чип в истории компании. Как убеждают в Apple, M1 Max это "самый быстрый в мире чип для профессиональных ноутбуков". Чтобы гарантировать его работоспособность, инженерам пришлось добавить в macOS множество дополнительных функций. Операционная система будет активно использовать объединенную память. Это позволит устройству работать параллельно над несколькими ресурсозатратными процессами.

Наконец Apple показали MacBook Pro с полным редизайном, в двух вариантах — на 14 и 16 дюймов. Первое, что отметили в презентации представители компании — они отказались от тачбара в пользу физических клавиш с большим ходом. При этом в ноутбуке появился порт HDMI для видео, а вход для наушников 3,5 мм усилили для поддержки наушников с высоким импедансом.

Экран увеличили во всех направлениях. Теперь у него появилась огибающая камеру "челка". Размеры дисплеев составляют 16,2 дюйма и 14,2 дюйма, а также 7,7 и 5,9 мегапикселей соответственно. При этом разрешение младшей модели теперь выше, чем у прошлых версий 16-дюймовых макбуков. Также экран теперь поддерживает технологию HDR (mini-LED) и ProMotion — переменную частоту до 120 Гц.

Читайте также:
Кому подойдет iPhone 13: выводы после презентации

Если говорить о звуке MacBook, то его аудиосистема состоит из шести динамиков и выдает на 80% больше низких частот, поддерживая Dolby Atmos. Кроме того, в устройство встроены микрофоны "студийного качества" — с улучшенным соотношением сигнала и шума. Что же касается характеристик "железа", то в новых ноутбуках будет стоять унифицированная память до 64 ГБ. Скорость жесткого диска SSD выросла до 7,4 Гб/с. Модель поменьше сможет воспроизводить видео до 17 часов, а 16-дюймовая — до 21 часа. Зарядить батарею на 50% можно будет за полчаса. Цена нового устройства составит от $2000 за версию 14 дюймов и от $2500 за 16 дюймов. Заказать новые ноутбуки можно уже сейчас, а старт продаж в США запланирован на следующую неделю.

Напомним, 14 сентября Apple провела свою ежегодную осеннюю презентацию. Компания показала новые модели iPhone, а также смарт-часы Apple Watch 7 поколения и новый IPad mini. Первым делом глава компании Тим Кук представил новый iPad с чипом A13 Bionic! Он позволит планшету стать минимум в три раза быстрее в работе. Кроме того, девайс оснастили 12-мегапиксельной широкоугольной камерой, улучшили фокусирование и добавили функцию слежения за снимающим человеком. Раньше такое было только в профессиональной версии iPad.

Читайте также:
Все, что вы хотите знать о старте продаж нового iPhone 13 в Украине

Экран 8,3 дюйма и чип A13 Bionic с поддержкой 5g. USB-C разъем наконец-то! Тим Кук, представляя мини-планшет, подчеркнул, что теперь он настолько удобный, что идеально подходит к халату врача. Видимо, таким образом глава компании намекал, что в ковидные времена планшет для врачей просто незаменим. Просить за новый iPad mini будут от $329. Выпускаться он будет в четырех цветах корпуса. Touch ID перенесли наверх — как это было в планшетах версии PRO. Кроме того, планшет будет поддерживать Pencil.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Apple завезла в Украину первую официальную партию IРhone (ФОТО)
Apple завезла в Украину первую официальную партию IРhone (ФОТО)
Старт продаж Apple IPhone 13: кто лидеры предзаказов и какими будут цены в Украине
Старт продаж Apple IPhone 13: кто лидеры предзаказов и какими будут цены в Украине
Telegram через Google Play скачали уже миллиард раз
Telegram через Google Play скачали уже миллиард раз
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Крупнейший киберспортивный турнир в истории выиграла команда с украинцами. Приз — $18 млн

  3. Патрули по проверке Covid-сертификатов украинцев начнут работу 21 октября — полиция

  4. Рада зимой вернется к законопроекту об отмене летнего времени — Стефанчук

  5. Минздрав не намерен дозакупать закончившуюся вакцину Moderna, надеется на COVAX

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...