Все, что вы хотите знать о старте продаж нового iPhone 13 в Украине

14 сентября все поклонники Apple во всем мире следили за презентацией нового iPhone 13. И уже 15 октября официальные продажи линейки стартуют в Украине!

Истинным поклонникам бренда не стоит лишний раз объяснять, что такое официальные продажи от авторизованных Apple реселлеров. Если вы хотите получить идеальный пользовательский опыт от своего iPhone 13, иметь качественную поддержку и гарантию на свое устройство, эту возможность вы получите уже через 2 недели: 15 октября новые iPhone 13 начнут продаваться в Украине. Предзаказ на долгожданные устройства, которые традиционно будут в дефиците, открылся сегодня.

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Где и за какую цену купить?

Всего 3 дня, с 15 по 17 октября, в официальных точках продаж будут действовать специальные условия на покупку всех моделей линейки iPhone 13. Приобрести новинку можно будет в оплату частями на 15 платежей, в трейд-ин от 953 грн/мес.



Поскольку к официальным реселлерам на старте продаж поступает ограниченное количество товара, чтобы купить желаемую модель в определенном цвете и объёме памяти, рекомендуем сделать предзаказ уже сегодня:

iOn, Comfy, Allo, Rozetka, Citrus, Eldorado, Foxtrot, Moyo, Vodafone

Сильный мира всего

Линейка iPhone 13 по всем параметрам является абсолютно инновационной во всем ряду устройств iPhone. Начиная с революционно нового решения с диагональным расположением двух камер и суперпрочного дисплея до сверхбыстрого чипа A15 и невероятно мощного аккумулятора, устройства линейки iPhone 13 способны справиться с любой цифровой задачей на невиданном ранее уровне качества и производительности.

Остановимся подробнее на каждой из новых функций и возможностей iPhone 13:

Все модели линейки получили действительно самую совершенную систему камер на рынке смартфонов . Благодаря инновационному расположению камер, еще более высокой светосиле и новой функции Sensor-shift optical image stabilization, теперь iPhone дает идеальное изображение даже в самых тяжелых условиях съемки — основная камера iPhone 13 способна улавливать на 47 процентов больше света.

. Благодаря инновационному расположению камер, еще более высокой светосиле и новой функции Sensor-shift optical image stabilization, теперь iPhone дает идеальное изображение даже в самых тяжелых условиях съемки — основная камера iPhone 13 способна улавливать на 47 процентов больше света. Новый режим съемки Cinematic Mode позволяет камере iPhone записывать видео с малой глубиной резкости с красивыми переходами фокуса, создавая эффект настоящего кино. Возможности для создания профессиональных видео стали еще шире: в iPhone 13 появилась возможность редактировать глубину резкости в видео даже после записи.

позволяет камере iPhone записывать видео с малой глубиной резкости с красивыми переходами фокуса, создавая эффект настоящего кино. Возможности для создания профессиональных видео стали еще шире: в iPhone 13 появилась возможность редактировать глубину резкости в видео даже после записи. OLED-дисплей с прочным покрытием Ceramic Shield стал еще более ударостойким, а качество передачи изображения на экране теперь автоматически подстраивается под объекты и предметы, находящиеся в кадре, благодаря технологии ProMotion, которая ранее была доступна только на iPad Pro.

с прочным покрытием Ceramic Shield стал еще более ударостойким, а качество передачи изображения на экране теперь автоматически подстраивается под объекты и предметы, находящиеся в кадре, благодаря технологии ProMotion, которая ранее была доступна только на iPad Pro. Сверхбыстрый чип A15 в линейке iPhone 13 снова стал самым производительным процессором среди существующих на планете мобильных устройств. iPhone 13 и iPhone 13 mini в среднем на 50% более производительны, чем флагманские модели конкурентов, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max являются самыми производительными устройствами в мире — чип этих моделей имеет 5 ядер.

в линейке iPhone 13 снова стал самым производительным процессором среди существующих на планете мобильных устройств. iPhone 13 и iPhone 13 mini в среднем на 50% более производительны, чем флагманские модели конкурентов, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max являются самыми производительными устройствами в мире — чип этих моделей имеет 5 ядер. Мощный аккумулятор позволяет устройствам линейки iPhone 13 работать значительно дольше, делая вашу работу более комфортной и автономной.

Все модели iPhone 13 доступны в пяти цветах: красный, серебряный, черный, синий и розовый. iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют 3 варианта объема памяти — 128 GB, 256 GB 512 GB, а, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max станут первыми устройствами iPhone с памятью 1 TB.