Гаджеты 30 минут назад

iPhone 13, Apple Watch 7 и AirPods3: Apple проводит осеннюю презентацию (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Delo.ua ведет текстовую трансляцию Apple Event, где компания презентует свои новые продукты

iPhone 13, Apple Watch 7 и AirPods3: Apple проводит осеннюю презентацию (ОБНОВЛЯЕТСЯ) iPhone 13, Apple Watch 7 и AirPods3: Apple проводит осеннюю презентацию (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Apple проводит свою ежегодную осеннюю презентацию. Компания должна наконец-то показать новые модели iPhone, а также смарт-часы

Apple Watch 7 поколения и наушники AirPods 3. Кроме того ожидается показ и планшета iPad 9-го поколения.

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Delo.ua ведет текстовую трансляцию Apple Event. Материал обновляется.

Первым делом глава компании Тим Кук представил новый айпад с чипом A13 Bionic! Это позволит планшету стать минимум в три раза быстрее в работе. Кроме того айпед оснастили 12 мегапиксельной широкоугольной камерой. Улучшили фокусирование и добавили функцию слежения за снимающим человеком. Раньше такое было только в профессиональной версии iPad.

Новый iPad mini

Экран 8,3 дюйма, чип A13 Bionic. USB-с разъем наконец-то! Тим Кук, представляя мини-планшет подчеркнул, что теперь он такой удобный, что идеально подходит халату врача. Видимо, таким образом глава компании намекал, что в ковидные времена планшет для врачей просто незаменим. 

Просить за новый iPad mini  будут от $329. Выпускаться будет в четырех цветах корпуса. Touch ID перенесли наверх — как это было в планшетах версии PRO. Кроме того, планшет будет поддерживать Pencil.

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