Кому подойдет iPhone 13: выводы после презентации

Осень радует новинками из мира техники. 14 сентября в Купертино в рамках уже традиционного презентационного мероприятия показали Apple iPhone 13. Как и ожидалось, смартфон не стал революционным, но при этом эволюционировал весьма неплохо. Изменений, заметных невооруженным глазом, немного. Главные новшества — внутри.

Внешне тринадцатый Айфон можно отличить от двенадцатого по таким признакам, как:

Размер моноброви. У новой модели челка отнимает меньше экранного пространства.

У новой модели челка отнимает меньше экранного пространства. Положение камер . Объективы расположены по диагонали (в левом верхнем и правом нижнем углу модуля).

. Объективы расположены по диагонали (в левом верхнем и правом нижнем углу модуля). Размер объективов. Камеры увеличились в размере, что привело к повышению светочувствительности и улучшению качества съемки.

Аппаратного обеспечения коснулись такие обновления:

Улучшение процессора. На смену A14 пришел шестиядерный чип A15 с повышенной энергоэффективностью, продуктивностью и скоростью машинного обучения.

На смену A14 пришел шестиядерный чип A15 с повышенной энергоэффективностью, продуктивностью и скоростью машинного обучения. Больший объем накопителя . В минимальной сборке предусмотрено 128 Гб. Доступный максимум — 512 Гб.

. В минимальной сборке предусмотрено 128 Гб. Доступный максимум — 512 Гб. Батарея увеличенной энергоемкости. При воспроизведении видео смартфон работает примерно на 2 часа дольше, чем предшественник. При других нагрузках автономность тоже выше.

Учитывая вышеперечисленные особенности, можно сделать вывод, что новый мобильный телефон Apple подойдет для разных категорий пользователей.

Кому стоит оформить предзаказ или дождаться появления гаджета в магазинах?

Владельцы старых версий iPhone

Компания Apple долго поддерживает свои разработки. Даже смартфоны, вышедшие относительно давно, регулярно получают обновления ПО. Однако со временем устройства постепенно теряют актуальность и ощутимо отстают от свежих моделей по техническим характеристикам и функциональным возможностям.

Менять устаревающий гаджет целесообразно на самую новую модель. Это позволит на несколько лет оградить себя от проблем с выбором телефона, соответствующего требованиям времени.

Пользователи, которые хотят перейти с Android на IOS

Причиной перехода с одной операционной системы на другую могут послужить разные факторы. Чаще это неудовлетворенность интерфейсом, недостаток определенных функций или же желание поэкспериментировать.

"Тринадцатка" оптимальна для знакомства с семейством смартфонов от Apple:

во-первых, она современная во всех смыслах; во-вторых, ее дизайн отличается от дизайна большинства "Андроидов"; в-третьих, у нее хорошие показатели автономности.

"Яблокофаны"

iPhone 13 — "маст хев" для пользователей, которые привыкли ежегодно менять свой Айфон на новый независимо от масштаба изменений. Оставлять личную коллекцию "яблокофонов" без этой новинки попросту нелогично.

Купить новый смартфон Эппл офлайн можно в ближайшем будущем. Предварительный онлайн-заказ возможен уже сейчас.