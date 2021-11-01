IT и Телеком 30 минут назад

Facebook, YouTube, Twitter недополучили миллиарды из-за Apple

Социальные сети потеряли $9,85 млрд из-за новой политики конфиденциальности Apple

Социальные сети потеряли $9,85 млрд Социальные сети потеряли $9,85 млрд
Социальные сети потеряли $9,85 млрд

Snapchat, Facebook, Twitter и YouTube потеряли около $9,85 млрд после того, как Apple в новой iOS изменила политику прозрачности отслеживания приложений. Изменения вступили в силу в апреле, и теперь приложения не могут отслеживать посещения и действия пользователей, если те откажутся.

Об этом пишет Financial Times.

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Предполагалось, что это стимулирует платформы проявлять креатив в рекламе, но в результате соцсетям приходится создавать инфраструктуру с нуля.

Apple объявила о политике прозрачности отслеживания приложений (ATT) в 2020 году. Обновление даёт пользователям возможность контролировать, какие приложения могут отслеживать их действия в приложениях и на веб-сайтах, если эти сведения будут использованы для показа рекламы или передачи брокерам данных.

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Facebook и другие разработчики предупредили, что функция нанесёт ущерб их рекламному бизнесу, поэтому Apple тогда решила отложить обновление iOS 14, чтобы разработчики подготовились к новым правилам конфиденциальности.

Больше всех от нововведений, которые вступили в силу в апреле 2021 года, пострадала Facebook: компания потеряла больше всего денег "в абсолютном выражении". С другой стороны, Snapchat показал худшие результаты в процентном отношении: его реклама привязана только к смартфонам, ведь у приложения нет десктоп-версии.

Политика Apple вынуждает социальные платформы и другие приложения проявлять больше креатива в рекламе и либо уходить на Android, либо инвестировать в рекламный бизнес Apple. Чтобы найти другой источник дохода, который использует отслеживание действий пользователей, платформы вынуждены перестроить своё оборудование с нуля.

"Некоторым платформам, которые пострадали больше всего, в особенности Facebook, приходится восстанавливать все с нуля в результате ATT. Я думаю, что на создание новой инфраструктуры потребуется не менее года. Новые инструменты и фреймворки необходимо разрабатывать с нуля и тщательно тестировать перед развертыванием среди большого числа пользователей", — заявил Эрик Сеуферт, консультант по рекламным технологиям.

Выручка Apple за четвёртый квартал финансового года выросла на 29%, до $83,3 млрд. Чистая прибыль выросла до $20,5 млрд. За квартал выручка от продаж iPhone выросла до $38,9 млрд, планшетов iPad — до $8,25 млрд, компьютеров Mac — до $9,17 млрд. Несмотря на рекордные показатели, в компании недовольны результатами: компания недополучила $6 млрд из-за сложностей с поставками микропроцессоров, и дальше ситуация будет ухудшаться.

Напомним, основатель и СЕО Марк Цукерберг во время презентации Facebook Connect заявил, что компания Facebook сменит название на Meta.

При этом социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип.

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