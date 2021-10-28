IT и Телеком 40 минут назад

Facebook официально сменила название

СЕО компании Марк Цукерберг представил также новый логотип "метавселенной"

Facebook официально сменила название Facebook официально сменила название

Компания Facebook изменит название. Теперь она будет называться Meta. Об этом заявил ее основатель и СЕО Марк Цукерберг во время презентации Facebook Connect.

Он также представил новый логотип компании. 

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По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты компании, такие как Instagram, мессенжер WhatsApp и Oculus — компания, которая создает устройства для виртуальной реальности.

"Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию, которая строит метавселенную, — заявил Цукерберг во время презентации.

Социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип. А вот пользователи сети уже успели прокомментировать логотип новой компании — пишут что логотип "похож на знак бесконечности, букву М и одновременно часть шлема Oculus".

Отметим, глобальная трансформация компании происходит на фоне двух серьезных скандалов. На основателя компании Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд бывшие сотрудники, обвинив пару в сексуальных домогательствах. Кроме того, американские СМИ опубликовали "архив  Facebook" — внутренние документы компании, которые, по мнению журналистов говорят о том, что Марк Цукерберг "ставит прибыль выше благополучия пользователей".

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