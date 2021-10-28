Facebook официально сменила название

Компания Facebook изменит название. Теперь она будет называться Meta. Об этом заявил ее основатель и СЕО Марк Цукерберг во время презентации Facebook Connect.

Он также представил новый логотип компании.

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По словам Цукерберга, смена названия призвана продемонстрировать, что компания Facebook — это не только одноименная соцсеть, но и другие проекты компании, такие как Instagram, мессенжер WhatsApp и Oculus — компания, которая создает устройства для виртуальной реальности.

"Сейчас наш бренд так тесно связан с одним продуктом. Но со временем, я надеюсь, нас будут рассматривать как компанию, которая строит метавселенную, — заявил Цукерберг во время презентации.

Социальной сети Facebook ребрендинг не коснется. Она сохранит свое нынешнее название и логотип. А вот пользователи сети уже успели прокомментировать логотип новой компании — пишут что логотип "похож на знак бесконечности, букву М и одновременно часть шлема Oculus".

Отметим, глобальная трансформация компании происходит на фоне двух серьезных скандалов. На основателя компании Facebook Марка Цукерберга и его супругу Присциллу Чан подали в суд бывшие сотрудники, обвинив пару в сексуальных домогательствах. Кроме того, американские СМИ опубликовали "архив Facebook" — внутренние документы компании, которые, по мнению журналистов говорят о том, что Марк Цукерберг "ставит прибыль выше благополучия пользователей".