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В мире 1 час назад

На Марка Цукерберга и его жену подали в суд за домогательства и гомофобию

Судебные иски против Цукербергов подали двое их бывших сотрудников

Присцилла Чан и Марк Цукерберг. Фото: Facebook Присцилла Чан и Марк Цукерберг. Фото: Facebook
Присцилла Чан и Марк Цукерберг. Фото: Facebook

37-летний основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его 36-летняя супруга Присцилла Чан оказались в центре скандала. Бывшие сотрудники, работавшие на бизнесмена и его жену, подали на них в суд, обвинив в сексуальных домогательствах и расовой дискриминации на работе.

Об этом сообщает NBC.

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Истцами выступили бывший управляющий домашним хозяйством, чье имя не раскрывается (он фигурирует под псевдонимом Джон Доу), и Миа Кинг, которая работала в компании Limitless Specialty Services LLC, предоставлявшей супругам услуги по обеспечению безопасности.

В судебных документах Кинг описывается как темнокожая женщина и член ЛГБТК-сообщества, а Доу — как открытый гей. В своем заявлении Кинг отметила, что подвергалась многочисленным унижающим ее достоинство замечаниям: к ней обращались, используя нецензурные выражения. Кроме того, она утверждала, что, когда она стала жаловаться внутри компании, ее коллега-женщина сказала ей, что здесь руководят мужчины и власть принадлежит им. Кинг также сказала, что была вынуждена работать сверхурочно, за что ей не платили должным образом.

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Доу заявил, что работал более 40 часов в неделю, за что ему не выплачивали компенсацию. Также он сказал, что его заставляли работать по 17 часов в день, чтобы приготовить дом к прибытию пары. За это сверхурочно ему также не платили. Он добавил, что страдает эпилепсией, но был вынужден выполнять задачи, которые ухудшали состояние его здоровья или подвергали его опасности, — например, поднимался по лестнице или носил тяжелые предметы. Кроме того, Доу заявил, что он подвергался сексуальным домогательствам и гомофобным оскорблениям со стороны сотрудников компании Цукерберга.

Самих супругов истцы обвиняют в невыплате заработной платы.

Слушаний по этому делу назначено не было. Никто из обвиняемых пока эти заявления не прокомментировал.

Представитель Марка Цукерберга и Присциллы Чан Бен Лаболт назвал эти обвинения необоснованными.

"Наш офис очень серьезно относится к жалобам на ненадлежащее поведение на рабочем месте и оперативно расследует все подобные вопросы. Мы гордимся командой профессионалов, которые работают в семейном офисе, и уверены, что эти обвинения, направленные на то, чтобы несправедливо опорочить наших коллег, потерпят неудачу",— заявил он.

Сообщается, что суд еще  не назначил слушаний по делу.

Основатель, генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и Присцилла Чан поженились 19 мая 2012 года. Начали встречаться еще в 2003 году во время учебы в Гарвардском университете. 1 декабря 2015 пара объявила о рождении дочери Максимы Чан Цукерберг. В 2017 году у них родилась вторая девочка — Августа.

Напомним, 4 октября в работе социальных сетей Facebook, Instagram, а также у принадлежащего компании мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой. Из-за этого состояние Марка Цукерберга "похудело" почти на $7 млрд за несколько часов.

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