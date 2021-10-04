Сбой в работе по всему миру трех продуктов Facebook: что известно и когда заработают

В работе социальных сетей Facebook, Instagram, а также у принадлежащего компании мессенджера WhatsApp произошел масштабный сбой — невозможно зайти ни на сайты сервисов, ни воспользоваться приложением.

Проблемы наблюдаются как и приложениями, так и к десктопными версиями Facebook и Instagram. Тоже самое происходит и с WhatsApp.

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По данным сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер — не только Украина, но и другие страны не могут подключится.

Позже в этот вечер стало известно, что с перебоями работают также Telegram, Twitter, сервисы Google и Amazon. Кроме того, "упали" Netflix, Steam и PlayStation

Причины сбоя пока неясны. Но в компании заявили, что работают над тем, чтобы устранить проблему.

О том, что случился сбой, в своем телеграм — канале также сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По словам министра, как человек, который имеет отношение к созданию продуктов, которыми пользуется много людей, он боится представить, что сейчас испытывает команда Facebook, когда лежат сразу их 3 продукта.

Раньше в этот день — 4 октября, сбой был также у мессенжера Telegram. Об этом говорят данные портала Downdetector, который отслеживает ошибки. Пик сообщений о жалобах на работу приложения пришелся на 14:00. Жалобы от пользователей поступали из Украины и России. Около 52% жалоб касались самого приложения, 35% — подключения, 13% — отправки сообщений.

Напомним, что в прошлый раз эти сервисы "лежали" 9 апреля. Тогда 88% пользователей Facebook не могли зайти на сайт этой социальной сети.В свою очередь, большинство пользователей Instagram не могли загрузить приложение (59%) или войти в свой аккаунт (28%).

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Аналогичный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдался в конце января текущего года. Тогда пользователи не могли загрузить ленту новостей и войти в свои аккаунты.