В соцсетях Facebook и Instagram был зафиксирован сбой

Ночью 9 апреля в социальных сетях Facebook и Instagram были зафиксированы крупные сбои.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

В частности, сбои фиксировались с 00:25 по Киевскому времени.

Так, 88% пользователей Facebook не могли зайти на сайт социальной сети.

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В свою очередь, большинство пользователей Instagram не могли загрузить приложение (59%) или войти в свой аккаунт (28%).

Аналогичный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдался в конце января текущего года. Тогда пользователи не могли загрузить ленту новостей и войти в свои аккаунты.

Кроме этого, подобные неполадки с функционированием этих соцсетей были зафиксированы в апреле 2020 года.

Напомним, в декабре 2020 года в работе сервисов Google произошел сбой. О проблемах в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.

Как сообщалось ранее, 4 января 2021 года в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой.