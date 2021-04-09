В соцсетях Facebook и Instagram был зафиксирован сбой

Ночью 9 апреля в социальных сетях Facebook и Instagram были зафиксированы крупные сбои.
Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
В частности, сбои фиксировались с 00:25 по Киевскому времени.
Так, 88% пользователей Facebook не могли зайти на сайт социальной сети.
В свою очередь, большинство пользователей Instagram не могли загрузить приложение (59%) или войти в свой аккаунт (28%).
Аналогичный сбой в работе Facebook и Instagram наблюдался в конце января текущего года. Тогда пользователи не могли загрузить ленту новостей и войти в свои аккаунты.
Кроме этого, подобные неполадки с функционированием этих соцсетей были зафиксированы в апреле 2020 года.
Напомним, в декабре 2020 года в работе сервисов Google произошел сбой. О проблемах в работе Youtube и Gmail сообщили во всем мире.
Как сообщалось ранее, 4 января 2021 года в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой.