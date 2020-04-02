В работе Facebook и его сервисов наблюдался масштабный сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp жаловались на крупные сбои в работе этих сервисов.

Об этом сегодня, 2 апреля, сообщает интернет-ресурс Downdetector, который отслеживает работу популярных веб-сайтов.

По данным ресурса, около 86% пользователей Facebook испытали проблемы с сайтом, 13% жаловались на проблемы с входом.

В Instagram наблюдался сбой в загрузке страницы профилей у 73% опрошенных, 17% отметили проблему с входом, 9% — с веб-сайтом.

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В то же время, 92% пользователей WhatsApp также жаловались на трудности с подключением к серверу, 4% — на работу веб-сайта и 2% — на проблемы с авторизацией.

В Doowndetector отмечают, что больше всего сбоев было зарегистрировано на территории США, в Мексике и в странах Южной Америки.

Кроме этого, пользователи стран европейского региона, в особенности Великобритания, Нидерланды и Германия, также сообщали о неполадках в работе сервисов.

Стоит отметить, что все три сервиса принадлежат компании Facebook.

Напомним, 4 августа 2019 года наблюдались масштабные проблемы в работе социальной сети Instagram в ряде стран, включая Украину.

До этого, 13 марта, произошел сбой в работе Instagram и Facebook. Главная страница Facebook была доступна, но многие пользователи не могли ничего публиковать. В Instagram не обновлялась лента и нельзя было добавить фотографии и сториз.

В начале декабря 2018 года 45% пользователей жаловались на то, что они не могут войти в собственные аккаунты, 36% жаловались на общие проблемы с соцсетью, у 18% были проблемы с изображениями.